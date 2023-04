Volley-ball : Roulers, si proche de l’exploit sur la scène européenne

Il y a une semaine, les Flandriens ont, en effet, créé la sensation en battant 0-3 le club de Modène, chez lui, dans la manche aller. Un résultat qui n’est pas passé inaperçu et qui a mis le club dans une position favorable au moment de recevoir les Italiens au palmarès pour le moins impressionnant.

Face à une écurie qui a déjà soulevé 12 trophées européens (dont quatre Champions League) depuis 1980, Roulers est dans les starting-blocks pour décrocher sa deuxième couronne (après 2002). L’équipe est en tout cas dans une position idéale. ”L’essentiel est de remettre Modène sous pression. Le scénario idéal est que nous gagnions le premier set, explique le coach.

Pour s’assurer de remporter la CEV Cup et éviter les prolongations et le set en or, le Knack doit gagner le match ou au pire remporter au moins deux sets. Le gain d’une manche ne suffira pas malgré le 0-3 de l’aller puisque dans le calcul, une victoire 3-0 ou 3-1 donne le même nombre de points (3) alors qu’à 3-2, un point est donné aux perdants. Mais pour Roulers, l’objectif, devant 2500 supporters, sera avant tout de gagner et de terminer en beauté. ”Mais il ne faut pas oublier qu’en face, ils ont une pléiade de stars, rappelle le coach.

Cette saison pourrait en tout cas être historique. Après avoir remporté sa 15e Coupe de Belgique il y a quelques semaines, les Flandriens sont toujours en lice pour réaliser le triplé CEV-Coupe-Championnat (deuxième des playoffs, à un point de Maaseik mais avec un match de moins).