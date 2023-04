Marjorie Heuls, après la blessure de Nina Derwael : “Mentalement, ce fut un choc pour elle mais elle a déjà repris confiance”

Nina n’est-elle pas plus sensible aux blessures qu’avant ?

”Vous savez, c’est le troisième cycle olympique pour elle ! La reprise après une longue période d’inactivité n’est jamais facile. Elle a eu une période où elle était gênée au coude, elle a diminué les entraînements, ensuite elle était un peu gênée au genou, puis elle est tombée malade aux États-Unis, elle a souffert d’une grosse grippe et elle est restée au lit pendant dix jours. Derrière, elle revenait de mieux en mieux chaque semaine, elle s’investissait beaucoup pour atteindre les championnats d’Europe mais je pense que, d’une certaine manière, elle a payé tous les coups d’arrêt qui ont précédé. Maintenant elle doit prendre encore beaucoup plus soin de son corps, travailler vraiment en prévention avec les kinés. Elle doit presque passer plus de temps à ça qu’à faire de la gym !”

Comment est-ce arrivé ? A-t-elle chuté ?

”Non, pas du tout. On m’a envoyé la vidéo (j’étais sur une compétition à Stuttgart) de son exercice à 6.5, celui des championnats du monde, et sur sa sortie, un geste banal, elle a senti que son épaule est sortie un peu avant de rentrer. L’opération ne sera en principe pas nécessaire. Déjà avant les Jeux, elle avait connu une période d’instabilité au niveau de son épaule mais avec le travail de stabilisation et de kiné, elle avait pu reprendre et bien continuer. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si ça peut revenir, mais on part du principe qu’avec du renforcement, une bonne musculation, un gros travail sur la stabilité, ça devrait passer.”

Est-ce difficile pour elle psychologiquement ?

”Tout au début, oui. On se demandait : est-ce que ça va tenir, est-ce que ça ne va pas tenir ? Mais dès qu’elle s’est remise au travail, qu’elle a senti que ça tenait, la confiance est revenue. Cette étape-là est passée. Dès la semaine après l’accident, en fait, elle a recommencé à faire de petits exercices avec le kiné et chaque semaine, elle avance de mieux en mieux. On n’a pas encore repris les barres mais la confiance dans son épaule est de plus en plus grande. C’est ce qu’elle a besoin de ressentir.”

La sentez-vous toujours motivée ?

”Oui, c’est même grâce à sa motivation qu’elle arrive à surmonter toutes ces petites épreuves qu’elle rencontre. Elle est très motivée par l’objectif final, à long terme, on va dire. C’est comme pour tous les athlètes de haut niveau, cela permet de traverser plus facilement toutes les épreuves comme celle-ci. Il y a aussi le fait qu’elle a confiance dans le groupe, dans ses équipières, pour réussir le trajet vers les Jeux olympiques. Elle a envie de vivre encore de belles choses avec ce groupe dans lequel elle se sent bien.”

Va-t-elle accompagner l’équipe à Antalya ?

”Non, cette fois-ci je lui ai dit qu’elle devait prendre des vacances. Il faut qu’elle pense aussi à se reposer. La rééducation est un processus qui demande beaucoup d’énergie, beaucoup de concentration. Elle en a profité aussi pour soigner un peu son genou, son tendon rotulien. Maintenant c’est le moment de décompresser un peu avant de retourner au travail.”

Quand un retour à 100 % est-il prévu ?

”Je pense que fin mai, début juin, on aura une vue plus précise sur le timing de reprise. Je suis les directives du staff médical. Ça évolue bien, on est très agréablement surpris de là où elle en est aujourd’hui. Mais ne me demandez pas ce qu’elle sera déjà capable de faire dans deux, trois mois. On est plutôt optimiste. Ce qui la motive, c’est qu’elle avait retrouvé le niveau de Liverpool. Elle peut le refaire encore une fois. Elle avait aussi commencé à travailler d’autres éléments, des choses plus difficiles.”

Les épaules constituent évidemment un vrai problème aux barres asymétriques.

”Bien sûr, cela reste la spécificité de Nina. Mentalement, cela a été un choc pour elle. Elle a été surprise sur le moment. Mais la confiance est revenue et avec un travail spécifique, elle peut retrouver de la stabilité. Elle l’a senti assez vite après sa reprise.”

Quelle est l’influence de l’absence de Nina Derwael sur le moral de l’équipe ?

”C’est assez variable. Comme cela fait un petit temps, les filles ont eu le temps de digérer la nouvelle. Quand quelque chose comme ça survient, c’est toujours double. C’est triste pour Nina mais c’est aussi intéressant pour les jeunes comme Aberdeen de prendre de l’expérience sur le trajet pour Paris lors d’une compétition comme celle-là. Fien (Enghels) a un peu les mêmes agrès que Nina a un bon exercice aux barres aussi. Cela permet de créer un vrai collectif et que chacun puisse s’exprimer un moment donné.”

Y a-t-il eu une prise de conscience ?

”Oui mais cette étape-là, elles l’ont passée à Munich l’été dernier. C’est la première fois qu’elles disputaient une compétition sans Nina et elles étaient vraiment inquiètes. Mais elles ont bien performé et elles ont bien vécu la compétition. Elles ont confiance dans l’équipe. Et c’est vrai que je vois de la belle gym à l’entraînement, de la qualité, de la stabilité, cela les booste aussi. Même sans Nina. Et c’est bien pour cette dernière que tout ne repose pas sur elle, cela va lui enlever un peu de responsabilité.”

La Belgique aura besoin de Nina aux Mondiaux d’Anvers !

”On aura besoin de tout le monde ! Une qualification olympique ce n’est jamais facile. L’important c’est l’existence d’un vrai collectif. Et il y a un bon esprit de concurrence, un esprit très positif.”