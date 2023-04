Roulers, après la finale de la CEV Cup, peut-il viser la Champions League ? “Restons modestes, les budgets ne sont pas les mêmes”

Mais, une fois la tension retombée, le sentiment dominant était surtout la fierté après un parcours européen plutôt réussi. Après avoir disputé la phase de poule la Champions League en première partie de saison, les Ouest-Flandriens avaient été reversés en CEV Cup et ont forcé Modène au set en or dans un Tomabel Hall qui avait revêtu ses plus beaux habits et qui rêvait surtout du triplé (Coupe de Belgique – Championnat – CEV Cup).

Le président Rik Vervisch savait que la déception allait vite faire place aux visages plus souriants au moment de repenser à cette épopée face à des clubs qui vivent parfois sur une autre planète.

D’ailleurs, en face, le club italien pouvait se payer un champion olympique ou des Italiens qui font partie du gratin mondial, là où Roulers mise plutôt sur une autre stratégie.

Président, votre sentiment après la défaite dans cette manche retour ?

”Après la déception, c’est clairement la fierté qui va dominer. Quand on va se refaire le parcours et surtout quand on voit les budgets d’où on vient avec ces deux années de Covid et les salles vides…, on ne peut qu’être contents. Mais on était si près du but après avoir gagné 0-3 là-bas. On est donc déçus; les joueurs sont des compétiteurs. Heureusement, le prochain match arrive vite en championnat et il est important de ne pas rester trop longtemps là-dessus. On sait que le doublé est toujours possible après la Coupe en février.”

Quand on voit justement votre victoire là-bas, qu’a-t-il manqué à Roulers ?

”Ils étaient peut-être plus concentrés; la souplesse dans leur service n’était pas présente à Modène et on a fait un peu plus d’erreurs. On a eu des balles de set dans la première manche et on manque un service, un block. Ce sont deux points, dommage. Si on gagne cette première manche, on est parti. Mais bon, ils ont un des meilleurs passeurs au monde et nous avons mis moins de pression sur notre service. Mais ça ne se joue finalement qu’à quelques points.”

En termes de budget, la différence est aussi si petite que sur le terrain entre Modène, club habitué à jouer des finales sur la scène européenne, et vous ?

”Non! Modène a cinq fois notre budget. C’est une énorme différence. Nos moyens, c’est ce qu’ils ont pour deux de leurs meilleurs joueurs. Nous pouvons travailler avec un budget de 2 millions, 2,5 millions. Eux, ça grimpe à 10-12 millions. Mais il n’y a pas que ça. Modène joue dans une compétition nationale plus relevée. Ils sont pointés à la 3e ou 4e place en Italie actuellement et 7-8 équipes sont de ce niveau. Ils jouent presque chaque match de ce niveau dans des salles pleines avec des adversaires de niveau. Nous, il nous arrive souvent de nous rendre dans des salles pouvant accueillir 300-400 personnes maximum même si chez nous, c’est toujours plein (NdlR : 2500 personnes au Tomabel Hal).”

Dans ce sens, le parcours européen est beau. C’est un exploit.

”Depuis des mois, on préparait le meilleur gâteau qu’on n’avait jamais fait et, mercredi, on aurait pu mettre la cerise mais, malheureusement, elle est tombée à côté. Ça fait mal sur le coup mais on se dit que le gâteau restera bon quand même.”

En première partie de saison, vous avez joué la phase de poules de la Ligue des Champions. C’est une énorme différence ?

”Non, je ne trouve pas. On a gagné contre Lisbonne, Tours; on a eu des matchs difficiles contre Civitanova mais quand on voit les demi-finales, c’est Ankara contre les Polonais de Weigel; c’est un budget ensemble de 30 à 40 millions, huit fois plus que nous. C’est un autre monde, ils jouent devant 15-20 000 personnes. C’est un autre niveau encore. On est donc content de ce qu’on a pu faire et, surtout, on a pu compter sur 100 volontaires pour réussir cette organisation. Je suis extrêmement fier en tant que président.”

Concrètement, être vice-champion d’Europe, ça rapporte quoi ?

”Le montant était de 80 000 pour le vainqueur et 60 000 pour nous. Ce n’est évidemment pas comparable avec le foot ou la CL. On a quand même la salle bien pleine, 350 repas VIP et toute une animation autour. On a réussi à ce niveau-là. On est très content aussi de toute l’attention reçue.”

On a aussi vu de l’engouement et du soutien de la part des autres clubs belges.

”C’est vrai que j’ai vu la plupart des clubs belges présents pour nous supporter. Je crois que le monde du volley belge était fier de ce qu’on a réalisé. Ça va donner un coup de boost au volley en Belgique. J’en suis convaincu.”

En termes de niveau en Belgique, on sent que derrière vous ou Maaseik, il y a un petit écart.

”Oui, c’est vrai mais je crois qu’il y a tout de même trois à quatre clubs qui sont quand même capables de rivaliser comme Louvain, Alost ou Gand. On espère toujours aussi retrouver des joueurs et des clubs dans le sud du pays. En plus de Waremme ou Guibertin, pourquoi pas en avoir à Liège, Charleroi, Namur ou Bruxelles ?”

Vous vous sentez un peu seuls ?

”Non pas forcément mais il est vrai aussi que si la frontière belge avait été tracée 30 km plus à l’est, on jouerait dans une compétition avec des adversaires comme Tourcoing, Nice, Cannes toutes les semaines. Quasiment un match de gala à chaque fois. C’est aussi la différence.”

Comment faire évoluer le niveau alors ?

”On travaille avec la Fédération néerlandaise pour voir s’il est possible de créer une compétition comme on en trouve en basket ou handball mais il ne faut pas limiter Roulers à l’équipe finaliste de la CEV Cup. On a 200 autres joueurs dans nos différentes équipes jusqu’au U5. C’est un club diversifié avec pas mal de parents pour nous soutenir. Ils font ça avec plaisir. J’espère que la fête du volley ce mercredi pourra inciter plus de gamins à nous rejoindre. L’objectif sera atteint.”

Que faudrait-il pour gagner la Champions League ?

(Il réfléchit) “Peut-être que d’autres clubs arrêtent de jouer (sourire). Sérieusement, c’est un peu comme le foot. On évolue dans une petite compétition nationale qui n’est pas du niveau CL. On n’a pas la possibilité de vivre ça chaque week-end. Restons donc modestes. On est heureux avec ce qu’on a réalisé. L’année prochaine, le club a 60 ans; on n’a pas de dette. Traçons d’abord le chemin vers les 60 prochaines années plutôt que de dépenser des millions pour 2-3 Champions League et de ne plus exister ensuite. Pour l’année prochaine, on verra ce qu’on peut créer comme équipe.”