Tomas Rousseaux, champion d’Europe avec Modène après avoir battu Roulers son ancien club : “En tant que Belge, je suis fier du parcours de Roulers”

Vu les affiches des demi-finales de la Champions League et de la finale de la Challenge Cup, Rousseaux pourra se targuer d’être le seul Belge champion d’Europe cette saison. Applaudi de manière très fair play par le public roularien au moment de recevoir sa médaille, il ne pouvait cacher une certaine émotion.

”C’était assez spécial car pour y avoir joué trois ans, mon cœur était aussi à Roulers. C’est un peu bizarre mais comme je suis un joueur de Modène, je voulais aussi gagner. En tant que Belge, je suis en tout cas fier de ce qu’a réalisé Roulers. Il n’a pas manqué grand-chose. Parfois, c’est juste un coup tactique ou une balle qui ne passe pas. Ça se joue à rien. Je suis content de voir que ça vit bien en Belgique. Quand on avait vu les demi-finales, je m’étais dit que ce serait chouette de retrouver Roulers en finale. On en avait d’ailleurs un peu parlé avec Steven, le coach, et Stijn (D’Hulst, le passeur). Il n’a pas manqué grand-chose à Roulers, ils peuvent être fiers. Ils ont montré ce que pouvaient faire les petits Belges.”

Avec des équipiers qu’il a découverts il y a trois mois, le Red Dragon a apporté sa pierre à l’édifice. Encore plus après la manche aller perdue 0-3. "Ils nous ont donné une bonne raclée”, rigole le numéro 14 de Modène. “On doutait évidemment. C’était un moment difficile. On a dû parler avec l’équipe, il fallait changer quelque chose après le match de fou qu’ils ont fait. Mercredi, on a bien joué et bien servi. C’était l’un de nos points forts. Ça nous a fait du bien pour éviter que Stijn D’Hulst, leur passeur, soit mis dans de bonnes dispositions car c’est un tout bon passeur.”