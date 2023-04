Gilles Gentges, entraîneur fédéral de gymnastique, : "Nous avons appris de nos erreurs et nos résultats à l'Euro doivent consolider notre vision"

Le projet national

"Notre pays est particulier dans le sens où deux fédérations cohabitent et il existe inévitablement des contraintes dans la gestion d’un projet national. Comme il y avait un petit manque de transparence, notre erreur dans le passé était d’avoir des pics de performance pour les tests de sélection. Heureusement, on a compris qu'on devait passer outre les obstacles du système dans l’intérêt commun; ce qui demande une certaine humilité et une confiance mutuelle entre néerlandophones et francophones. Actuellement, on a des gymnastes expérimentés qui sont dans leur deuxième ou troisième cycle olympique (Maxime Gentges, Noah Kuavita, Luka Van den Keybus) et une jeune génération talentueuse qui a fait de très bons résultats en juniors (Victor Martinez, Takumi Onoshima et les jumeaux Nicola et Glen Cuyle). Ces derniers ont encore une marge de progression importante. Pour composer une sélection, c'est-à-dire : constituer le puzzle qui rapportera le plus de points, on doit trouver le bon équilibre entre la maturité, d'un côté, et la fougue et l’énergie, de l'autre. Je pense que la sélection pour l'Euro reflète bien ceci."

Avec Maxime Gentges, Takumi Onoshima et Victor Martinez, les gymnastes francophones de l'équipe nationale, au centre Adeps de la Sapinette à Mons. ©cameriere ennio

La communication

"J’ai la chance d’avoir été gymnaste de haut niveau à Gand et j'ai côtoyé en équipe nationale mon homologue néerlandophone (Koen Van Damme); donc, on se connaît assez bien. On organise assez régulièrement des regroupements avec le collectif seniors, le plus souvent en terrain neutre, à Malmedy, où on a des facilités. On loue un gîte, on fait des activités ensemble, on prend les repas en commun. On essaie de créer des choses, de générer un vrai esprit d’équipe. Le reste du temps, on est en communication sans se voir. La grande différence avec les filles, c’est que 100 % de leur équipe s’entraîne à Gand et que le sélectionneur voit les filles au quotidien. Nous, on doit arriver à être objectif entre ce qui se passe dans les tests et ce que l'on voit à l’entraînement."

Le tournant 2019

"La non-qualification pour les Jeux olympiques, en 2019, a été un coup de massue ! Quelques mois plus tard, la crise du coronavirus est arrivée et a finalement permis à tous de réfléchir à tête reposée et d'identifier les endroits où on devait monter en difficulté. C’est compliqué au début parce qu’il faut changer les mentalités alors que tout le monde, par sécurité, pense à son projet individuel. Mais, petit à petit, les résultats sont venus consolider ce projet. Un bon résultat à l’Euro fera en sorte que tout le monde adhère et viendra consolider notre vision."

La stratégie

"Depuis 2019, on a mis en place une stratégie qui tire tout le monde vers le haut, les francophones et les néerlandophones. On a deux viviers et il y a un intérêt à travailler en commun. Je suis très content et très fier de ça. On a fait des choix très importants au niveau de la fédération. L’an dernier, on avait deux mois entre les deux grands championnats et on a décidé que les jeunes qui faisaient l’Euro ne devaient pas préparer les championnats du monde et on a dit à Maxime et Takumi qu’ils n’iraient pas à l’Euro mais aux Mondiaux à Liverpool. Il y a cinq ans, on aurait fait une préparation pour l’Euro, puis une sélection; on aurait fait les championnats puis une autre sélection, et, enfin, on aurait disputé les Mondiaux. Aujourd’hui, on arrive à discuter davantage, à avoir une vue à plus long terme et à faire des choix. C’est faisable aussi parce que le niveau francophone a monté. Avant, hormis Maxime, les néerlandophones étaient pour ainsi dire autonomes."

L'équipe masculine pour l'Euro d'Antalya au grand complet. ©Gymfed

Le réservoir

"On a dans nos mains toutes les cartes pour faire quelque chose en équipe. Mais on reste un pays avec un petit réservoir de onze gymnastes pour cinq places. Une blessure nous met directement en difficulté. Les réserves font le job, comme Takumi l'a fait en suppléant Victor à Munich mais on ne peut pas avoir trois ou quatre blessés sinon on n’est plus dans le coup. Aux Mondiaux, c’était très constuctif aussi. On n’a pas presté au niveau où on aurait pu prester mais on termine quand même seizième. Il y a quelques années, on était content avec une dix-huitième place. Le niveau a monté; on a un peu plus de marge. On peut difficilement rivaliser avec huit ou neuf équipes au niveau mondial et, derrière, il y a quasiment dix pays qui se battent pour quatre places. On est rentré dans ce groupe, on sait qu’on peut jouer quelque chose. C’est là que le travail d’adhésion et de partage est important. La préparation doit être faite pour prester à son meilleur niveau en championnats."

Noah Kuavita, l'un des hommes forts de la gymnastique belge. ©Photo News

Les ambitions

"Ambitionner le top 13 à l'Euro d'Antalya, c’est le minimum. On aimerait se rapprocher le plus possible du top 8. Si on se qualifie pour les Mondiaux, on pourra alors développer une stratégie claire en se jaugeant par rapport aux prestations des autres nations. Si on est treizième Européen et qu’on doit faire un top 12 mondial à Anvers, on sait que ce sera compliqué. Si on se rapproche du top 8, là, on peut penser au top 12 mondial. L’année dernière, on était douzième à l’Euro avec une compétition pas notre meilleure et avec un noyau déforcé. On n’a pas eu de préparation idéale. Ce qui serait dommage, c'est d’avoir des championnats du monde à la maison et de ne pas pouvoir participer avec un maximum de gymnastes. C’est notre priorité n°1."