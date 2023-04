À 16 ans, Aberdeen O’Driscoll est sélectionnée pour les championnats d’Europe de gymnastique à Antalya : "Je veux aider l’équipe là où c’est possible"

"Je suis vraiment très contente de ma sélection ! commente Aberdeen O’Driscoll. Marjorie (Heuls, responsable de l’équipe) avait d’abord annoncé quatre noms sur les cinq, ceux qui étaient attendus disons, puis le mien a été donné aussi. Après la compétition à Stuttgart, on a encore fait un petit test mercredi et cela s’est bien passé. J’espérais être reprise mais cette confirmation fait très plaisir."

Maman belge, papa américain

Quelles sont ses attentes pour ce premier Euro chez les grandes ? "Je veux avant tout aider l’équipe là où je peux l’aider. Avec l’équipe, on espère être bien classées et se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu à Anvers en automne. Mais en réalité, on espère plus que le top 13 qualificatif. Un top 8 voire un top 5 doit être dans nos cordes."

Aberdeen O'Driscoll va vivre, à Antalya, sa première expérience avec le collectif seniors. ©Gymfed

À 16 ans, pour sa première année seniors, voilà donc une étape importante, sur la route des Jeux olympiques de Paris, pour la jeune gymnaste originaire de Léglise, née d’une maman belge et d’un papa américain. "Je possède des origines irlandaises du côté de mon père", ajoute Aberdeen, qui se fait un plaisir de retracer brièvement son parcours.

D'un internat à l'autre

"J’ai commencé la gymnastique quand j’avais quatre ans et demi, dans un club près de chez moi, puis de là je suis allée un an à Gym Wardin, un très chouette club près de Bastogne où je suis restée affiliée. C’était une sorte de préparation pour accéder au centre de formation à Mons où je suis arrivée vers 10 ou 11 ans. Je suis restée quatre ans dans le Hainaut avant de faire mes valises, l’été dernier, pour Gand."

Un autre centre de référence qu’Aberdeen O’Driscoll avait déjà fréquenté lors de certains rassemblements.

"Je faisais déjà pas mal d’entraînements ici et, étant devenue la plus grande à Mons, on m’a proposé d’essayer de rentrer à Gand vu que j’allais devenir senior. J’allais sûrement avoir plus d’opportunités avec le collectif en déménageant en Flandre et j’ai mis le cap sur Gand à la fin du mois d’août."

guillement À Gand, il y a des entraîneurs et des gymnastes expérimentés. Ça me tire forcément vers le haut !

Un nouvel environnement dans lequel la sportive s’est fondue assez rapidement.

"L’intégration dans le groupe s’est très bien passée. J’avoue que je stressais quand même un peu mais je n’étais non plus une nouvelle tête pour les autres filles qui me connaissaient déjà. Le mode de vie est resté similaire, je suis passée d’un internat à un autre. C’est surtout qu’il y a ici des entraîneurs et des gymnastes très expérimentés. Le rythme des entraînements est peut-être un peu plus intensif. Ça me tire forcément vers le haut, c’est surtout ça le gros changement. Avec la langue évidemment ! Et un peu l’école, aussi. Je n’avais eu eu deux petites années de néerlandais, ce n’était pas évident au début. Mais on sent que les profs sont très compréhensifs vis-à-vis des sportifs de haut niveau."

guillement C'est chouette de me dire que je m’entraîne aujourd’hui avec Nina Derwael !

La carrière de la gymnaste, dont les spécialités sont le sol et le saut, ne fait peut-être que débuter. Au contact de filles comme Nina Derwael, le contexte est en tout cas des plus motivants !

"Comme les filles plus âgées vont à l’université, leur horaire est plus variable et on n’a pas forcément tous les entraînements au même moment. Mais c’est sûr que c’est impressionnant et chouette de se dire que je m’entraîne aujourd’hui avec Nina Derwael ! lance Aberdeen. Je n’ai jamais eu vraiment de modèles, sauf... mes deux sœurs qui faisaient déjà de la gymnastique quand j’ai commencé. En grandissant, j’ai appris à mieux connaître l’histoire de ce sport. Simone Biles et Rebeca Andrade font à présent partie de mes gymnastes préférées."