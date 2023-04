Euro de gymnastique à Antalya : l’équipe masculine belge, huitième, se qualifie pour les championnats du monde à Anvers !

À lire aussi

Une place dans le top 13 européen suffisait mais les nôtres ont eu le bon goût d’y ajouter la manière avec une très belle huitième place (243,128 points). L’Italie, la Turquie et la Grande-Bretagne ont terminé aux trois premières places de cette épreuve par équipe.

Dans le clan belge, Maxime Gentges a réussi le meilleur total dans trois des six épreuves : aux barres parallèles et à la barre fixe, ainsi qu’au cheval d’arçons.

L'équipe au grand complet et tout sourire !

Les généralistes Luka Van den Keybus et Victor Martinez ont établi le plus de points respectivement au sol et au saut tandis que Glen Cuyle, s'alignant uniquement aux anneaux, a signé un beau total à cet agrès.

Victor Martinez a réussi un score suffisant pour disputer la finale du concours général.

Noah Kuavita, qui n’a pas eu son rendement habituel à la barre fixe, s’en est mieux sorti (avec le deuxième score) aux barres parallèles et au saut.

Noah Kuavita en action aux barres parallèles.

Quant à Takumi Onoshima, il a signé de très bons scores au sol, au cheval d’arçons et aux anneaux, avec le deuxième total dans ces épreuves, ainsi que le troisième score au saut.

Takumi Onoshima a rempli son contrat.

Trois finales

Trois de nos gymnastes disputeront par ailleurs des finales individuelles : il s’agit de Victor Martinez (21e/79,530 pts) et Luka Van den Keybus (25e/78,632 pts) qui se produiront dans le concours général, et de Maxime Gentges qui figure parmi les meilleurs Européens au cheval d’arçons (8e).

Barres parallèles

Maxime Gentges 13,966 pts Noah Kuavita 13,800 pts Luka Van den Keybus 13,633 pts Victor Martinez 13,566 pts

Barre fixe

Maxime Gentges 13,500 pts Victor Martinez 12,866 pts Luka Van den Keybus 12,366 pts Noah Kuavita 12,366 pts

Sol

Luka Van den Keybus 13,633 pts Takumi Onoshima 13,500 pts Maxime Gentges 13,000 pts Victor Martinez 12,466 pts

Cheval d’arçons

Maxime Gentges 14,166 pts Takumi Onoshima 13,200 pts Victor Martinez 12,866 pts Luka Van den Keybus 12,366 pts

Anneaux

Glen Cuyle 13,466 pts Victor Martinez 13,300 pts Takumi Onoshima 13,166 pts Luka Van den Keybus 13,000 pts Maxime Gentges 11,833 pts

Saut

Victor Martinez 14,466 pts Noah Kuavita 14,433 pts Takumi Onoshima 13,833 pts Luka Van den Keybus 13,200 pts