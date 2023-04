L’équipe féminine belge est arrivée en confiance à l’Euro de gymnastique d’Antalya : “Dommage pour Nina mais on peut se débrouiller sans elle”

”Il est difficile d’avoir une vue sur la valeur des autres pays sachant que certains, déjà qualifiés, privilégient peut-être l’individuel à Antalya, explique la coach Marjorie Heuls. Les filles ont peut-être une médaille dans un coin de la tête, et c’est bien, mais après cela dépend de beaucoup de facteurs.”

Le paramètre confiance est, en tout cas, au sommet après de bonnes répétitions générales. “Faire de belles choses lors de la dernière semaine de préparation, comme ce fut le cas à Gand, cela met en confiance, souligne Maëllyse Brassart. On sent que le groupe monte en puissance, qu’on a progressé chaque semaine.”

Le groupe vit bien ! ©Gymfed

C’est, à présent, l’heure de vérité pour nos représentantes, qui ne peuvent plus se louper sur le trajet menant aux Jeux olympiques.

“Ici, c’est la première des trois compétitions très importantes de 2023 et 2024, reprend l’expérimentée Bruxelloise. La route pour les Jeux commence vraiment et l’ambition est, avant toute chose, de qualifier l’équipe pour les Mondiaux. C’est une bonne compétition pour préparer les Jeux de Paris et pour encore prendre de l’expérience. Anvers ? C’est sûr qu’on en parle beaucoup plus que d’habitude, étant donné que ces Mondiaux vont se dérouler en Belgique. On a hâte !”

guillement "C'est sûr qu'on parle beaucoup des championnats du monde qui vont se dérouler en Belgique. On a hâte de vivre cela à Anvers !"

Brassart, qui sait comment se déroule ce type d’événement, oscille entre décontraction et nervosité. “Je reste animée par l’envie de faire toujours mieux, ce qui me met de la pression. Mes ambitions individuelles ? On verra comment se passent les qualifications. J’espère la finale all-around et peut-être un agrès. Cela dépend aussi de la concurrence.”

Après avoir abandonné ses études de droit, devenues trop contraignantes, à Bruxelles, pour en entamer de nouvelles à la Haute École de Gand afin de devenir professeur d’éducation physique et de français, Brassart s’est bien relancée.

”Les résultats de l’an dernier m’ont mise en confiance aussi. Quant à l’équipe, on a vu qu’on pouvait aussi se débrouiller sans Nina. Cela nous a rassurées. Personnellement, j’aurais bien sûr préféré qu’elle soit du voyage ici avec nous…”

Maëllyse Brassart, 15e du concours général aux derniers Mondiaux. ©BELGA

Mais le sort en a voulu autrement, ce qui a un peu déstabilisé sa grande copine. “J’ai été plus perturbée que les autres, peut-être parce que je me suis davantage rendu compte de ce qui était arrivé.”

Nul doute que la championne olympique aura transmis de chaleureux encouragements à l’ensemble de l’équipe, composée par ailleurs des olympiennes Lisa Vaelen et Jutta Verkest, ainsi que de Fien Enghels et d’Aberdeen O’Driscoll…