”Les garçons avaient la rage” : Gilles Gentges débriefe la huitième place de l’équipe masculine à l’Euro de gymnastique d’Antalya

”Rappelons d’abord que le plan initial était d’atteindre 245 points. Malheureusement on a rencontré quelques soucis en fin de préparation avec Glen (Cuyle), victime d’une petite fracture de fatigue à la cheville. Or on comptait sur lui pour rapporter de gros points à l’équipe aux anneaux. On s’est alors dit que 243 points étaient un total à notre portée, susceptible de nous rapprocher du top 8 en fonction des performances des autres nations. Et les événements nous ont donné raison, notre analyse était la bonne. Les 243 points sont là, le top 8 aussi, mission accomplie !”

Nos gymnastes prennent la pose après une belle prestation d'ensemble.

Tout n’était cependant pas parfait au plan individuel.

”On a commis quatre ou cinq erreurs sur différents agrès qui nous ont coûté deux ou trois points de plus. Une cinquième ou une sixième place était possible, glisse Gentges. Le point positif, c’est que chaque erreur commise a été rattrapée par un autre gymnaste, ce qui nous permet de faire une belle performance d’ensemble et de signer ce top 8. Cette qualification pour les Mondiaux valide, à mes yeux, les décisions qu’on a pu prendre ces derniers mois. On a fait des choix justes, objectifs, dans l’intérêt de l’équipe. Cette huitième place n’est pas le fruit du hasard, c’est beaucoup de travail depuis longtemps. Et c’est intéressant, dans l’optique des championnats du monde, de se dire qu’on a encore une marge de progression.”

Victor Martinez en action aux anneaux.

Sûrs de leur force, nos gymnastes ont entamé la compétition en force. “Le premier agrès, les barres parallèles, a immédiatement donné le ton. Nos résultats ont lancé une équipe qui était déjà arrivée en Turquie confiance. On était bien rodés pour cet Euro et les garçons avaient la rage ! Un peu plus tard, au cheval d’arçons, c’était en quelque sorte un moment clé dans la compétition, étant donné qu’on est stables aux anneaux et au saut. Maxime a très bien géré cela.”

Maxime Gentges disputera la finale au cheval d'arçons.

La Belgique a aussi décroché trois places de finaliste en individuel. Avec quelles ambitions pour Victor Martinez, Luka Van den Keybus et Maxime Gentges ?

”On verra déjà comment ils ont récupéré physiquement, mentalement et émotionnellement de la qualification en équipe, notre objectif n°1. Victor disputera sa première finale au concours général, je pense qu’il peut faire un peu mieux dans la mesure où il a chuté au sol mardi. Luka, qui est un habitué des finales, a, lui, fait plusieurs erreurs me laissant penser qu’il peut se rapprocher du top 12. Il a les capacités pour le faire. Enfin, Maxime a fait l’une de ses meilleures routines mardi au cheval d’arçons mais il peut aussi s’améliorer. Il sera débarrassé du poids de l’équipe et va pouvoir faire les choses pour lui. Ceci dit sans lui mettre de pression. (rires) Il est, par ailleurs, première réserve à la barre fixe, on ne sait jamais.”

guillement On a battu des pays comme la Hongrie, l’Ukraine et les Pays-Bas et on a fini très proches de l’Espagne et même de la France qui prépare les JO !

Que retenir du classement européen par équipes dans l’optique des Mondiaux d’Anvers ?

”Déjà que l’Italie, la Turquie et la Grande-Bretagne s’appuient sur un vivier très important, c’est du solide et hors d’atteinte pour nous en ce moment. La Suisse a fait aussi une belle compétition. Mais derrière la quatrième place, il y a un trou, entre 243 et 246 points. C’est là qu’on doit se positionner, souligne Gilles Gentges. La Roumanie a bien monté. Quant à nous, on a battu des pays comme la Hongrie, l’Ukraine et les Pays-Bas et on a fini très proches de l’Espagne et même de la France qui prépare les JO !”

Takumi Onoshima a parfaitement rempli son rôle de joker.

À Anvers, il faudra se présenter dans la meilleure configuration possible, selon l’état de forme du moment, afin de décrocher la qualification olympique.

”Pour aller chercher un top 12 mondial, il faudra tourner autour de 245 ou 246 points. C’est à notre portée. On peut aussi passer en faisant un moins gros total, le jugement varie parfois d’une compétition à l’autre. En tout cas, on sait quelle note de départ on doit atteindre. Il faut qu’on gagne encore en stabilité et qu’on gomme certaines erreurs. Dès le mois de mai, on va reprendre le travail en vue des Mondiaux parce qu’on y sera vite !”