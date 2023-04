Un dos fragile, une éclosion tardive et une personnalité qui s’affirme : à la découverte de Lisa Vaelen, triple finaliste à l’Euro de gymnastique

”Elle a beaucoup de potentiel, souligne sa coach, Marjorie Heuls. Lisa est tranquille, elle fait son petit bonhomme de chemin. Ce n’est pas quelqu’un qui aime prendre la responsabilité mais elle progresse. Et elle a encore une bonne marge. Elle commence un peu plus à y croire.”

À l'aise aux barres asymétriques, comme Nina Derwael.

Il est vrai que Vaelen sort d’une année 2022 assez remarquable. Sixième mondiale et quatrième Européenne au saut, onzième mondiale et cinquième Européenne dans le concours général, la voilà sortie de l’ombre de Nina Derwael, la figure de proue de la gymnastique belge.

À lire aussi

”Ce fut une excellente saison, je retiens surtout mes finales mondiales comme points d’orgue. Faire partie des meilleures au monde, c’est un sentiment indescriptible, sourit Lisa. Ces résultats m’ont fait du bien, je voulais montrer de quoi j’étais capable. J’ai gagné en maturité dans mon approche des compétitions, ce qui me rend plus sereine.”

Une vertèbre fissurée

Le chemin vers les sommets n’a pas été un fleuve tranquille pour la Brabançonne dont l’éclosion fut plus tardive que d’autres gymnastes. Elle n’est d’ailleurs arrivée à Gand qu’à l’âge de 15 ans, le temps pour la gymnaste de Keerbergen, par ailleurs adepte d’escalade, de soigner un dos qui a éveillé quelques doutes quant à sa capacité réelle à atteindre le très haut niveau. En raison d’une fissure au niveau vertébral, détectée alors qu’elle n’avait que dix ans, elle a ainsi dû porter un corset pendant plusieurs mois, puis adapter ses entraînements.

”Certains docteurs m’avaient même dit au début d’oublier la gymnastique, que ce ne serait plus possible”, se souvient-elle.

guillement "J’ai réalisé plus tard que d’autres que je pouvais ambitionner de participer aux JO."

Sa patience a pourtant été récompensée. “J’ai compris plus tard que d’autres gymnastes que je pouvais ambitionner de participer aux Jeux olympiques. Rêver de Tokyo a d’ailleurs été très important dans mon développement personnel.”

Un saut qui fait de plus en plus autorité...

Sa première expérience olympique, récompensant son implication et son travail, fut un succès pour l’ensemble de l’équipe et, bien sûr, pour Nina Derwael. Une expérience incomparable qui lui a permis de grandir encore. Et de s’affirmer.

”Lors du dernier Euro, à Munich, on a vu qu’on n’avait pas forcément besoin de Nina pour faire un bon résultat en équipe. Nous sommes et nous restons une équipe, lance-t-elle. Quant à moi, je n’ai pas plus de pression aujourd’hui, j’essaie de me protéger des regards qui sont tournés vers moi pendant ces championnats. Parce que les commentaires des autres ne me feront de toute façon pas avancer. Je me donne toujours au maximum !”

Dès ce vendredi, lors de sa première finale individuelle, Lisa Vaelen compte bien en apporter la preuve.