Euro de gymnastique à Antalya : Lisa Vaelen quatrième du concours général, Maëllyse Brassart se classe cinquième

Nos compatriotes Lisa Vaelen et Maëllyse Brassart, quant à elles, se classent respectivement quatrième et cinquième du concours allround, avec 54,099 points et 52,865 points. Deux Belges dans le top 5 européen : c’est une première !

Joli résultat pour Maëllyse Brassart, qui se hisse dans le top 5 européen.

Rappelons que nos compatriotes s'étaient qualifiées pour la finale avec une septième et une vingt-septième place respectivement.

Quatrième, Lisa Vaelen a donc gagné une place par rapport à l’édition 2022 des championnats d'Europe, à Munich, et elle signe ainsi le meilleur résultat de la Belgique dans un concours général. Mais la Brabançonne échoue malheureusement une nouvelle fois au pied du podium…

Lisa Vaelen disputera encore deux finales individuelles ce samedi, au saut, où elle a de bonnes chances de podium, et aux barres asymétriques.

Maxime Gentges (cheval d’arçons, samedi) et Fien Enghels (poutre, dimanche) seront nos autres finalistes individuels ce week-end.

Lisa Vaelen, en action à la poutre.

Lisa Vaelen

Saut : 14,333 pts Barres asymétriques : 13,700 pts Poutre : 12,933 pts Sol : 13,133 pts

Maëllyse Brassart