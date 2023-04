"J'avais dit que j'irais jusqu'au bout de la campagne mais je suis dégoûté, dit-il. Il n'est plus question que je donne une seconde de mon temps pour des gens qui n'en ont rien à cirer du handball."

La décision de la Commission de Juridiction d'Urgence de l'Union belge d'annuler le forfait de Bocholt face à Visé est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "On fait porter à Visé le chapeau d'un problème entre Bocholt et la fédération. Je ne peux pas l'accepter."

Mais il n'y a pas que cela. L'erreur de sélection des frères Danesi qui a provoqué la double défaite contre la Grèce lui reste aussi en travers de la gorge.

"Depuis le départ d'Arnaud Calbry, rien ne va plus. Les dirigeants l'ont viré et ont tenté de mettre cela sur le compte des joueurs. A l'époque déjà, j'ai dit ma façon de penser à Hannosset (NdlR: le président de la fédération). Je ne voulais déjà plus participer aux matchs de barrage de la Coupe du monde contre la Slovaquie mais Jonathan Vandebergh était parvenu à me faire changer d'avis. Je pensais que la qualification pour le Mondial pourrait changer les choses mais non, c'est même pire qu'avant: en Suède, l'entourage de l'équipe a manqué du professionnalisme le plus élémentaire. Trois joueurs ont arrêté dans la foulée et il y en aura encore autant à l'issue de la campagne. On retourne sept-huit ans en arrière."

"Quand on est jeune, on est fier de porter le maillot de l'équipe nationale alors on ferme les yeux sur ce genre de problèmes mais aujourd'hui, je prends le chemin de la sélection avec des pieds de plomb. Je dois perdre une semaine de vacances ou 600 euros de salaire, je ne vois pas mon fils... Tout ça pour des gens qui s'en fichent de nous et à qui je dois encore serrer la main ou faire des sourires dans la salle de réception."

Autre arrêt en équipe nationale: celui d'Arber Qerimi. Le demi-centre de Limbourg a même carrément mis un terme à sa saison, il ne jouera pas ce samedi (20h15) à Visé lors de la quatrième journée des playoffs.

En ce qui concerne ce qu'il faut désormais appeler l'affaire Bocholt, le comité de Visé s'est réuni jeudi soir afin d'examiner la situation. Afin de ne pas perturber le bon déroulement du match contre Limbourg, il a été décidé d'attendre la fin du week-end pour prendre attitude. La possibilité de s'adresser à la justice civile n'est pas écartée.