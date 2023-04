S’alignant tout d’abord au saut, sa meilleure épreuve, la Brabançonne de 18 ans, quatrième l'an dernier, a cette fois remporté la médaille de bronze ! Elle égale ainsi la performance d'Aagje Vanwalleghem, également en bronze en 2005.

Une première grande médaille internationale pour Lisa Vaelen.

Vaelen a récolté 14,033 points pour son premier saut, pas parfait au niveau de la réception, et 13,133 points pour le second présentant moins de difficulté, soit une moyenne de 13,583 points.

L’Italienne Asia D’Amato a toutefois fait un peu mieux (13,600 pts) avant le passage de la Française Coline Devillard (13,800 pts)… sacrée championne d’Europe.

Quelques minutes plus tard, en finale des barres asymétriques, Lisa Vaelen a ensuite pris la septième place (13,733 pts), le titre revenant à Alice D'Amato (14,466 pts) devant la Britannique Rebecca Downie (14,233 pts) et l'Allemande Elisabeth Seitz (14,200 pts).

Lisa Vaelen avait deux finales au programme ce samedi.

Rappelons que Nina Derwael a dû déclarer forfait pour ces championnats d'Europe en raison d'une blessure à l'épaule encourue à l'entraînement.

Maxime Gentges en argent !

Dans le même temps, Maxime Gentges disputait quant à lui sa première finale européenne au cheval d’arçons. Qualifié en huitième position (14,166 pts) et deuxième dans l’ordre de passage, le Malmédien a signé une belle prestation qui a semblé lui donner toute satisfaction de même qu’à son frère et entraîneur, Gilles Gentges, premier à le féliciter.

Maxime était du reste récompensé par un joli score de 14,566 points (6.2 pour la note de départ et 8.366 pour l’exécution) !

Provisoirement deuxième, il ne restait plus à notre compatriote qu’à attendre le passage des autres concurrents. Bonne surprise pour Maxime Gentges : ni le Néerlandais De Munck ni l’Albanais Petrov, deuxième et troisième des qualifications, n’ont fait mieux que lui. Les autres concurrents... non plus !

Tout le bonheur de Maxime Gentges à l'issue de sa finale....

Maxime Gentges remportait donc une superbe médaille d’argent, l'or revenant à l'Irlandais Rhys Mc Clenaghan (14,666 pts) et le bronze à l'Arménien Artur Davtyan (14,266 pts). Notons que le gymnaste de 28 ans a écrit l'histoire : Il s'agit en effet de la première médaille de la gymnastique masculine belge aux championnats d'Europe.