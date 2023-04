Euro de gymnastique : la Belgique rentre d’Antalya avec deux médailles et tire un bilan largement positif avant les Mondiaux d’Anvers

Avec huit places dans le top 8, ces championnats d’Europe, certes disputés sans la Russie et la Biélorussie (”Une médaille reste une médaille”, résume Maxime Gentges) sont les plus réussis de l’histoire pour notre pays et ils permettent de nourrir beaucoup d’espoirs pour la suite de la saison, dont Anvers sera le point d’orgue à la fin du mois de septembre.

C’est là que seront notamment distribués les tickets pour les Jeux olympiques de Paris et, d’ici à ce rendez-vous, notre championne olympique devrait avoir retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Et ce n’est certainement pas faire injure à notre figure de proue Nina Derwael que d’affirmer que la gymnastique belge ne se résume pas à elle comme beaucoup, à l’extérieur du microcosme concerné, semblaient le penser.

Lisa Vaelen (à droite) est montée sur le podium aux côtés d'Asia D'Amato et de Coline Devillard.

”Tout le monde doit profiter du moment et savourer ces médailles, c’est la récompense d’un gros travail et il faut en être très fier”, souligne la coach nationale Marjorie Heuls, qui a vu Lisa Vaelen, souvent placée mais jamais médaillée jusqu’à cet Euro, monter sur son premier grand podium malgré la fatigue consécutive au concours général et à une semaine chargée. “Lisa sait qu’elle peut faire une meilleure exécution mais il faut savoir gérer une finale, et c’est la même chose pour tout le monde. Elle ne doit pas être trop déçue.”

Un top 12 mondial

L’enseignement le plus intéressant est sans doute que l’équipe masculine ait gagné en densité et en solidarité ces derniers mois. Et prouve que l’on peut désormais aussi compter avec elle pour porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale. Mais attention à l’excès d’euphorie : pour Paris 2024, qui se gagnera en équipe via un top 12 mondial à Anvers, tout reste encore à faire…

Victor Martinez a montré que l'on pouvait compter sur lui.