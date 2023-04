Nicolas Collin : "Grimper et soigner sont mes deux passions"

Vice-champion d’Europe en voie il y a deux ans, à Moscou, médaillé d’or aux Jeux mondiaux en bloc l’an dernier, à Birmingham, le Bruxellois de 25 ans a ainsi achevé son cursus universitaire (officiellement en juin) avant d’entamer un nouveau cycle comme urgentiste en septembre. Le tout en combinant avec ce sport de haut niveau si exigeant qu’est l’escalade, intégrée au programme olympique à Tokyo avec un combiné spectaculaire qui lui a d’emblée donné ses lettres de noblesse au point d’afficher sold-out en une journée lors de la vente des premiers billets pour Paris 2024 !

Hannes Van Duysen, Nicolas Collin, Simon Lorenzi et Chloé Caulier ont le même objectif olympique.

Dans la foulée des Jeux de Tokyo, l’Euro munichois fut une révélation pour ce sport et ces sportifs méconnus. L’ambiance sur la Königsplatz, où avaient lieu les épreuves à ciel ouvert, fut extraordinaire. Un succès auquel nos grimpeurs ne sont pas insensibles. Non-qualifiés pour Tokyo, ils mettront tout en œuvre pour participer à Paris, dont les organisateurs ont construit un site, au Bourget, avec six murs. Mais il faudra figurer parmi les 40 heureux élus qui pourront s’aligner dans l’une des deux épreuves, celle réunissant voie et bloc, car la vitesse avec 24 participants n’est vraiment pas une spécialité belge.

Nico, comment abordez-vous ces deux premiers rendez-vous de la saison ?

"Ces manches de Coupe du monde sont importantes parce qu’elles permettent de prendre des points au classement mondial dont le top 40 aura accès aux événements qualificatifs pour les JO, en 2024. En attendant, il y aura le Mondial en août, à Berne, et l’Euro en octobre, à Laval. Mais ce ne sera pas facile puisque seuls le podium mondial et le champion d’Europe, soit quatre grimpeurs/grimpeuses décrocheront leur ticket olympique. Si on est encore loin du premier grand événement, il convient de bien prester, de prendre ses marques pour effectuer les ajustements nécessaires."

Le fait que le combiné olympique passe de trois à deux disciplines est-il un avantage pour vous ?

"Oui, clairement ! La vitesse en Belgique n’est vraiment pas développée. On n’est pas entraîné pour ça alors qu’on a la culture en voie et en bloc. Franchement, ça m’arrange de ne pas devoir m’aligner en vitesse."

Quelles sont les caractéristiques des trois disciplines - bloc, voie, vitesse - composant l’escalade sportive ?

"Le bloc, ce sont de petits parcours, entre trois et dix mouvements, maximum jusqu’à 4 m de haut, sur lesquels on n’est pas assuré. Donc, si on tombe, c’est sur des tapis. Il y a cinq parcours. Le but est d’arriver en haut, au top comme on dit, ce qui permet d’obtenir un certain nombre de points. Dans le bloc, il y a aussi des prises intermédiaires, des zones, rapportant des points. Il faut essayer de réussir les cinq blocs, en qualifications, les demi et finale se disputant sur quatre blocs. La voie se rapproche plus de l’escalade traditionnelle, de la falaise. Là, on est assuré parce qu’on peut monter jusqu’à 15 m. Il y a deux voies en qualifications, une en demi et finale. Et puis, il y a la vitesse, une discipline tout à fait à part, ressemblant plus à de l’athlétisme. Il y a une voie, qui ne change pas. Le but est de grimper le plus vite possible, sous forme de duel. Aussi à 15 m de haut. Le record du monde est de 5,00 secondes chez les hommes, de 6,40 secondes chez les femmes. C’est impressionnant !"

Quelle est la discipline sur laquelle vous êtes le plus à l’aise ?

"Là où je me sens le mieux, c’est le combiné bloc-voie. Ce n’est donc pas l’un ou l’autre, mais les deux à la fois. Ça, j’aime beaucoup !"

Quel est votre meilleur résultat jusqu’ici ? Vice-champion d’Europe en voie ou médaillé d’or aux Jeux mondiaux en bloc ?

"Pour moi, les deux résultats sont assez incroyables. Je ne m’attendais pas à réussir ça. Il n’y en a donc pas un qui prend le dessus sur l’autre. Enfin… Allez, quand même les World Games parce que je l’ai emporté devant les deux meilleurs mondiaux, les Japonais Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fujii."

Quelles sont les nations les plus fortes en escalade ?

"Le Japon est le pays le plus fort. Après, il y a les États-Unis avec d’excellents grimpeurs. Et, en Europe, il y a la Slovénie."

Quelles sont les qualités pour être un bon grimpeur ?

"Je dirais qu’il faut avoir un bon rapport poids-puissance. C’est important. Il faut aussi pouvoir garder son calme, gérer son stress. Que ce soit en voie ou en bloc, on découvre le parcours en arrivant sur place. En voie, on a six minutes pour le décrypter et six minutes pour grimper ; en bloc, cinq minutes pour les deux ! Ça dépend aussi si l’on est en qualifications ou en demi et finale. En bloc, il faut avoir un esprit de résilience. Ce n’est pas parce qu’on tombe que c’est perdu, même si on perd des points en cas d’échec(s)."

Y a-t-il un gabarit idéal ? Quels sont vos taille et poids ?

"Alors, je mesure 1,80 m et je pèse 70 kg. Une bonne moyenne. En général, les grimpeurs sont un peu plus petits et un peu plus légers, mais voilà… Il y a vraiment tous les gabarits. Si on prend les dix meilleurs mondiaux, il n’y a pas de profil type. C’est ce qui est intéressant."

Comment êtes-vous venu à l’escalade ?

"Quand j’avais 4 ou 5 ans, je pratiquais plein de sports au Centre sportif de la Woluwe et je passais toujours devant la salle d’escalade. Je regardais ce mur et j’avais envie de grimper, mais je n’avais pas l’âge requis. J’ai dû attendre mes 6 ans. J’ai alors demandé à mes parents de m’inscrire à un stage et j’ai commencé à prendre des cours. J’ai rapidement été pris par cet esprit compétitif, celui de me dépasser moi-même, de me mesurer aux autres. Et puis, à la maison, comme ma sœur participait à des compétitions de GRS, c’était à celui qui rapportait le plus de médailles ! C’était la rivalité… Par après, j’ai gravi tous les échelons tant un niveau national qu’international."

Comment expliquez-vous l’engouement actuel pour l’escalade ?

"L’escalade a beaucoup évolué depuis une dizaine d’années avec, clairement, la volonté de l’intégrer aux Jeux olympiques. Ce qui a amené ce sport à devenir plus appréciable par le public avec des mouvements plus dynamiques, plus impressionnants, plus visuels pour la télévision. L’escalade a donc commencé à plaire à de plus en plus de monde. On a vu s’ouvrir pas mal de salles en Europe. Et en Belgique aussi. Il y a dix ans, on se disait : C’est quoi ce sport ? Aujourd’hui, tout le monde connaît !"

Quel est le niveau de la Belgique sur le plan international ?

"Franchement, je pense que qu’on a un très bon niveau pour un petit pays comme le nôtre, avec très peu de montagnes. Moi, mon rêve est qu’en arrivant sur les compétitions, on dise que la Belgique est là, au même titre que le Japon, les États-Unis ou la Slovénie, les meilleures nations. Notre force est qu’on se connaît, qu’on s’entraide, alors que dans certains pays, on sent une rivalité."

Est-ce facile de concilier sport de haut niveau et études supérieures ?

"Non, surtout dans les études que j’ai choisies avec les stages en hospitalier, où on a un nombre d’heures conséquent à prester. Avec mon statut de sportif de haut niveau, j’ai pu étaler mes quatre années en six ans, mais pas les stages. Entre le 1er octobre et le 24 mars, j’ai été occupé à raison de 38 heures par semaine dans différents hôpitaux. Chez les pompiers aussi. Mais, pour moi, c’est une vocation. Depuis tout petit, j’ai envie d’aider les autres, de soigner les gens. J’ai toujours été attiré par le médical. D’ailleurs, l’année prochaine, j’entamerai une spécialisation en soins intensifs et d’urgence. Un an que j’étalerai sur deux. La première plus light pour pouvoir préparer les Jeux de Paris. Si je suis sélectionné, je mettrai peut-être mes études entre parenthèses."

Sport et études forment-ils un bon équilibre ?

"Pour moi, ce sont deux passions qui se complètent. Elles me permettent de mieux relativiser en toutes circonstances…"

Un dernier mot : quand vous voit-on à Ninja Warrior ? La production vous a contacté, non ?

"Une des promotrices m’a contacté via Instagram en m’envoyant un message. Je pense qu’elle avait vu mon profil. Elle m’a expliqué que si je voulais m’inscrire, c’était possible. Jusqu’ici, je n’ai pas dit oui. Mais, après, on ne sait jamais. Je pense que ça me plairait bien. Plus au niveau sportif que populaire. Je crois que je serais bien avantagé par mes qualités de grimpeur."