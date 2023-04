Valentine Dumont a retrouvé sa motivation à Barcelone et se confie à la veille du National de natation : “J’avais besoin de m’éloigner de la Belgique”

Valentine, à quoi ressemblent vos conditions d’entraînement aujourd’hui ?

”J’ai trouvé un lieu idéal, dans la banlieue de Barcelone, au centre d’entraînement fédéral situé à Sant Cugat del Vallès. L’endroit me plaît bien, les conditions d’entraînement sont très bonnes, dans des infrastructures très agréables, et il y a une bonne ambiance dans le groupe, un bon esprit de travail. Ça m’aide ! D’autant plus que ces dernières années, je m’entraînais presque tout le temps seule. C’est plus agréable d’être dans un collectif. Je vis aussi dans un appartement en colocation avec d’autres nageurs.”

Comment avez-vous atterri à Barcelone ?

”J’y suis allée en juillet dernier, déjà, avec mon ancien coach. En Belgique, la situation était compliquée et j’avais un besoin de m’éloigner, de prendre du recul. Pour ne pas revivre une saison compliquée, il me fallait un point d’ancrage et je l’ai trouvé là-bas. Je leur ai fait part de mon intérêt de continuer à m’entraîner à Barcelone et ils avaient une place pour moi.”

guillement J’apprends à ne pas avoir peur de partir plus vite dans mes courses et cela m'aide.

Parlez-nous de votre groupe d’entraînement.

”J’évolue au sein d’un groupe de haut niveau, composé principalement de nageurs espagnols mais aussi de trois autres nageuses étrangères, la Canadienne Kylie Masse (Ndlr : double vice-championne olympique en titre en 100m et 200m dos et ex-détentrice du record du monde du 100m dos), la Néerlandaise Kira Toussaint (finaliste olympique en 100m dos et ex-championne d’Europe en 50m dos) et la Danoise Signe Bro (nageuse olympique également). Cette dernière est, comme moi, une spécialiste du crawl et elle a un niveau assez similaire au mien sur 100m et 200m. C’est intéressant pour les entraînements.”

Valentine Dumont aux côtés de son nouveau coach, Ben Titley (tout à gauche), et de ses équipiers. ©Instagram

Vous vous entraînez désormais sous les ordres de Ben Titley. En quoi sa méthode est-elle différente de ce que vous connaissiez avant ?

”Je dirais que certaines choses sont restées les mêmes et que d’autres sont différentes. Si je devais synthétiser, je dirais que les entraînements sont globalement plus courts mais plus intensifs. Je travaille davantage la puissance et la résistance, j’essaie de tenir la vitesse plus longtemps. J’apprends aussi à ne pas avoir peur de partir plus vite dans mes courses, à ne pas trop rester sur la réserve, et j’ai l’impression que cela porte ses fruits.”

À lire aussi

Vous avez d’ailleurs amélioré votre record de Belgique du 200m libre, le mois dernier, lors des championnats d’Espagne, vous qualifiant pour les championnats du monde.

”Oui ! C’était mon objectif lors de ce rendez-vous. J’étais pourtant tombée malade un peu avant, ce qui m’a contrainte à rater une période d’entraînement. Dans ces conditions, je suis vraiment contente d’avoir fait mon meilleur chrono et d’avoir réussi le temps de qualification pour Fukuoka. Cela me permet de commencer déjà à travailler en fonction des championnats du monde, où j’espère réussir à me qualifier pour les Jeux olympiques. Le plus vite sera le mieux.”

La Néerlandaise Kira Toussaint s'entraîne avec Valentine Dumont à Sant Cugat. ©Instagram

Finalement, votre situation est bien plus enviable aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques mois…

”Je suis heureuse en Espagne, cela m’a fait du bien de partir. Franchement, je ne pouvais pas rester en Belgique. Après le licenciement de Ronald, j’avais besoin de prendre du recul. Au final, on a dû arrêter de travailler ensemble, mais je lui serai toujours très reconnaissante de ce qu’il a fait pour moi. Je n’en serais certainement pas au niveau où j’en suis aujourd’hui s’il n’avait pas été là.”

Mais que de temps et d’énergie perdus depuis deux ans ! Vos résultats en ont inévitablement pâti.

”On ne peut pas dire quels résultats j’aurais signés si je n’avais pas connu tous ces problèmes. Mais ce qui est certain, c’est que ces deux dernières années ont été très difficiles psychologiquement. Je n’avais plus d’endroit fixe pour continuer à m’entraîner, j’ai dû partir à Eindhoven, à Barcelone. Cela a demandé beaucoup d’organisation, et oui j’ai perdu beaucoup de temps dans cette histoire. Ici, heureusement, je suis enfin en train de tourner la page et je peux me concentrer sur mes entraînements, sur mon projet sportif.”

En août dernier, à l'Euro de Rome, Valentine Dumont a pris la 7e place de la finale du 400m. ©Belga

En avez-vous parlé avec Frédéric Vergnoux, le nouveau coach national ?

”Oui, il connaît bien le centre où j’évolue pour avoir aussi travaillé en Espagne. Il m’a dit que j’avais pris la bonne décision et il me soutient dans ce projet.”

guillement J’étais contente pour Roos (Vanotterdijk), c'est une fille très douée.

Lui-même entraîne désormais Roos Vanotterdijk, qui a explosé cette année et a pris votre record de Belgique du 100m libre (54.51).

”(Sourire) Oui, j’étais contente pour elle ! Roos est une fille très douée et qui a fait de très beaux résultats dernièrement. Je ne la connais pas tellement bien, même si on a déjà partagé quelques compétitions, mais il sera très intéressant de suivre son parcours.”

La qualification pour les championnats du monde est dans la poche depuis le mois dernier. ©Belga

Qu’attendez-vous de ces championnats de Belgique ?

”Je disputerai trois épreuves, le 100m, le 200m et le 400m nage libre. Initialement j’avais envisagé de disputer davantage de courses mais je voudrais d’abord voir comment j’ai récupéré des problèmes de respiration que je traîne depuis le mois dernier. On vient de recommencer un cycle de préparation pour les championnats du monde, ce National n’est donc pas un objectif en soi. Mais si je peux décrocher un autre temps limite, en 400m par exemple, ce serait très bien.”

Pour conclure cet entretien, la Belgique vous manque-t-elle ?

”Pour le moment, non ! C’est sûr que quand je reviens à Liège pour mes études de médecine, je suis toujours heureuse de revoir ma famille, mes proches, mais j’ai ressenti le besoin de m’éloigner. Cela me fait du bien d’être loin de la Belgique pour l’instant.”