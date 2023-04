Florent Manaudou va disputer les championnats de Belgique de natation à Anvers, où de nouvelles qualifications pour les Mondiaux sont attendues

À cette occasion, le centre olympique anversois accueillera aussi une authentique star internationale en la personne de Florent Manaudou. Dont, pour rappel, le préparateur physique du côté d’Antibes n’est autre qu’un certain… Yoris Grandjean, l’ancien champion du monde juniors liégeois et membre de l’équipe olympique belge.

Le Français, champion olympique du 50m libre en 2012 et médaillé d’argent aux Jeux de Rio et de Tokyo, sera au départ de son épreuve de prédilection samedi et sans doute aussi au départ du 50m papillon dès ce vendredi.

Florent Manaudou sera la star internationale de ces championnats. ©AFP

”Les championnats nationaux français ont été programmés au mois de juin, très proches des championnats du monde, et cela tombait bien pour Florent au niveau calendrier de participer à cette compétition à Anvers. Cela s’inscrit dans sa préparation”, indique Frédéric Vergnoux, l’entraîneur… français de l’équipe nationale belge de natation, qui connaît bien l’entourage de Manaudou. “Et pour nous aussi, c’est bien que Florent vienne ! On va parler un peu plus de ces championnats de Belgique, ça va mettre le focus sur Anvers. C’est bien, d’autant qu’on attend de belles perfs.”

Le nouvel entraîneur Fred Vergnoux fait souffler un nouveau vent d'optimisme et d'ambition sur la natation belge. ©Belga

Le gratin de la natation belge sera, en effet, présent pour ce National qui s’annonce très relevé.

Après avoir battu neuf (!) records de Belgique lors des championnats flamands, Roos Vanotterdijk, dont la qualification pour les Mondiaux est déjà acquise (50m et 100m papillon, 100m dos), sera placée sous les feux des projecteurs.

Roos Vanotterdijk sera très attendue côté belge. ©Belga

”Ces championnats de Belgique doivent notamment confirmer l’énorme pas en avant qu’a fait Roos ces derniers mois, reprend Frédéric Vergnoux. Et ceci est vrai aussi pour l’ensemble des collectifs seniors et juniors. Ce sera, comme à chaque fois, une photo de notre réalité actuelle.”

Le nouvel homme fort de la natation belge, en poste depuis le 1er septembre dernier, espère aussi que la Belgique pourra présenter un voire deux relais aux championnats du monde de Fukuoka.

guillement Si on peut déjà amener un relais, et pourquoi pas deux, aux championnats du monde, on aura fait un sacré chemin en quelques mois.

”Le 200m libre femmes sera très intéressant dans l’optique du relais 4x200m. C’est là qu’il y a le plus de nageuses pour le moment avec Valentine (Dumont), Roos (Vanotterdijk), Laure (Durez), Camille (Henveaux), Sarah (Dumont), Fleur (Verdonck), Lana (Ravelingien), Lotte (Vanhauwaert), Zinke (Delcommune). Si, cet été, on peut déjà amener un relais, et pourquoi pas deux avec le 4x100m 4 nages, on aura fait un sacré chemin en quelques mois.”

De nouveaux minima ?

Frédéric Vergnoux imagine volontiers aussi de nouveaux minima individuels pour les Mondiaux de Fukuoka pour rejoindre dans l’avion pour le Japon, outre Roos Vanotterdijk, Valentine Dumont (200m libre) et Alisée Pisane (1500m libre).

Florine Gaspard doit décrocher sa qualification pour les Mondiaux ce week-end. ©BELGA

”Je pense que les brasseuses, Florine Gaspard et Fleur Vermeiren, peuvent le faire au 50m, et peut-être aussi au 100m pour la première. On verra par ailleurs dans quel état de forme arrive Lucas Henveaux après les championnats américains. Seba De Meeulemeester, installé à Marseille, peut également faire de bons 100m et 200m libre. Noah De Schryver (200m brasse) est, lui, encore un peu loin des minima. Quant à Stan Franckx (100m dos), il s’est malheureusement cassé le coude, c’est dommage.”

Les jeunes poussent

Le coach français, qui s’est fait fort d’insuffler un nouveau vent d’optimisme et d’ambition dans le milieu aquatique belge, veut également voir, ce week-end, que les jeunes progressent.

”J’ai la sensation qu’on peut avoir non seulement Roos (Vanotterdijk) mais d’autres nageuses qui feront l’Euro juniors et les championnats du monde cet été, dit-il. Chez les jeunes, il y a des choses qui sont en train de se passer. Derrière les nageuses qui sont déjà dans la lumière, le niveau monte et c’est intéressant parce que c’est notre avenir !”