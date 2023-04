Le skipper Edouard De Keyser est engagé sur la Global solo Challenge en solitaire, sans escale et surtout sans énergie fossile

Entre les mots de Bertrand Piccard, de Michel Clouwaert, commodore du BRYC et ceux des ministres Georges Gilkinet et Alain Maron, Edouard De Keyser, peu habitué aux mondanités, prit timidement le micro pour parler de son projet. “Depuis quelques années, j’étais en perte de sens par rapport à ce que je réalisais au quotidien. Et quand on est dans cette situation, on devient moins performant. Cela devenait difficile dans ma profession. Durant ma jeunesse, j’ai eu la chance de souvent naviguer. Je me suis dit que ce que j’avais fait durant mes jeunes années, je pouvais le faire à 57 ans. C’est encore jeune je pense. Il y a deux ans, j’ai commencé à envisager le projet, en dessiner les contours. Douze mois plus tard, je trouvais le voilier et depuis, c’est la course contre la montre pour boucler le budget. Le déclic s’est produit lors du festival Into The Wild lors de la projection du film Solar Impulse de Bertrand Piccard. Le nom de mon projet était tout désigné avec SolarWind puisque j’ai toujours prôné la défense de l’environnement et les solutions durables. Ce que l’explorateur suisse a réalisé dans les airs, je voulais l’accomplir sur mer… Aujourd’hui, le voilier est quasiment prêt. Je dois encore peaufiner certaines choses et boucler définitivement le budget avec une campagne de Crowdfunding pour ce défi et cinq mois en mer sur les océans du globe.”

La mise sur pied de la Global Solo Challenge est sans doute le signe du destin qu’Edouard De Keyser attendait depuis quelques années. “Je ne pars pas tout seul mais avec des gens qui me font confiance depuis que j’ai lancé ce projet. Je suis enthousiaste et je crois que j’ai réussi à susciter l’enthousiasme autour de moi. Mon projet, c’est aussi pour montrer que c’est possible de faire des choses en consommant moins. Exactement comme l’a fait Bertrand Piccard, qui a accepté de parrainer à titre personnel mon aventure.”

"C'est un bateau à voile sans aucune énergie fossile qui nous réunit tous et qui crée une émulation dans les médias et aus sein du monde politique."

De passage à Bruxelles, Bertrand Piccard tenait à être présent pour soutenir le skipper belge dans son défi. “Je suis très impressionné par la qualité des mots prononcés lors du baptême du voilier d’Edouard De Keyser. Il y a du fond et de l’esprit de pionnier. Je vous assure que l’on n’entend pas cela tous les jours. Et c’est bien l’esprit qui se dégage de l’aventure d’Edouard. Je ne pense pas qu’aujourd’hui, si ce bateau était un voilier normal, il y aurait autant de monde. Cela veut bien dire que la situation a évolué. Heureusement. Autrefois, l’écologie, les énergies renouvelables, les technologies propres étaient comprises comme des concepts rétrogrades, anecdotiques, sacrificiels. On pensait que c’était cher et que cela limiterait les capacités de développement de monde. Il y a quelques années, c’était encore le cas. Il n’y avait pas assez de solutions, de technologies et d’enthousiasme pour que les choses avancent… Aujourd’hui, la situation a totalement changé. C’est l’écologie qui enthousiaste. C’est un bateau à voile sans aucune énergie fossile qui nous réunit tous et qui crée une émulation dans les médias et au sein du monde politique. Et ce n’est pas seulement parce que cela protège l’environnement ou écologique, c’est parce que c’est logique. Si vous suivez les célèbres courses au large, vous aurez remarqué que nombre de bateaux n’ont pas pu achever la course parce que leur générateur était en panne, parce qu’il n’y avait plus de désalinisateur et plus d’électricité pour les instruments de bord… Il est donc clair qu’au lieu de prendre des tonnes de fuel, il faut embarquer quelques kilos de batterie et des panneaux solaires. Edouard De Keyser a pris la décision qui s’impose en étant aujourd’hui un pionnier. Ce qu’il a entrepris deviendra bientôt la norme. Un pionnier, au commencement, on pensera de lui qu’il est fou, qu’il n’y arrivera pas. Et quand il y arrivera, on jugera sans doute que c’était facile, que tout le monde peut le réaliser…”