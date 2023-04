Championnats de Belgique de natation : Lucas Henveaux et Florine Gaspard font le show à Anvers avec records et minima

Le moins attendu des deux était sans doute le Liégeois de 22 ans, qui a fait sensation en matinée en pulvérisant son record personnel (1.46.31) et en dépossédant Glenn Surgeloose, pour six dixièmes, du record de Belgique établi en 2016 (1.46.91). En finale, après un passage aux 100m un peu plus lent que le matin, Lucas a encore confirmé avec un beau chrono de 1.46.48, s’imposant avec une belle avance sur Sébastien De Meulemeester (1.49.23).

”Je reviens de trois mois aux États-Unis, où j’ai gagné le titre NCAA avec l’Université de Berkley, et, en raison du périple de 35 heures et des dix heures de décalage horaire, je n’étais pourtant pas trop sûr de ce que cela allait donner ce week-end. Et puis je n’avais plus fait un vrai 200m en grand bain depuis les championnats d’Europe en août ! En revanche, je savais que je m’étais très bien entraîné lors du stage en altitude de trois semaines que j’avais accompli à Flagstaff pendant que mes équipiers faisaient la fête. (sourire) Donc oui, je suis très content de mes deux courses ! Ayant plus de chances de faire ce minimum mondial le matin, je savais que je devais y aller à fond directement. Mais je ne m’attendais pas à descendre tellement sous le précédent record de Belgique. Cela a été un peu dur, je l’avoue, de me reposer entre les deux sessions.”

Lucas Henveaux n’est, par ailleurs, passé qu’à cinq centièmes du temps de qualification international pour les Jeux olympiques de Paris.

”C’est vrai mais la Belgique n’a toujours pas sorti ses critères pour les Jeux et je ne sais pas si mon chrono aurait été pris en compte. C’est dommage qu’on n’en sache pas plus”, relève celui qui a décroché son master en business international à Maastricht et en a entamé un autre en entrepreneuriat en Californie.

Pour la petite histoire, Lucas Henveaux avait tenté de devenir golfeur professionnel avant de revenir à ses premières amours en pleine pandémie, à Crisnée, sous les ordres de son père, André, entraîneur bien connu, et dans le sillage de sa sœur cadette, Camille.

Minimum et record pour Gaspard

Florine Gaspard a, elle aussi, décroché sa qualification pour Fukuoka dès les séries, où elle s’est montrée la plus rapide en 30.65 (minimum : 31.02). En finale, la nageuse qui s’entraîne au CN Marseille, qui détenait le record de Belgique en 30.56, a ensuite grignoté trois nouveaux centièmes sur sa référence nationale (30.53).

Journée prolifique, aussi, pour Florine Gaspard.

On la reverra sur 100m brasse.

Valentine Dumont confirme

En finale du 200m libre, autre point chaud de la journée, Valentine Dumont a dominé Roos Vanotterdijk et confirmé son minimum pour les championnats du monde (fixé à 1.58.66). La Namuroise a signé un chrono de 1.58.59, à 68 centièmes du récent record national qu’elle a établi en Espagne, devant la jeune Limbourgeoise (1.59.62) qui avait porté son record à 1.59.31 en séries.

Une première victoire pour Valentine Dumont dans ce National.

”Je suis contente de ma première journée, commente Valentine Dumont. Après les séries, qui étaient serrées, il y avait quand même un peu de tension, d’adrénaline. Roos étant une sprinteuse, je m’attendais à son départ rapide mais j’ai réussi à la remonter progressivement. Mon chrono n’est pas mal, surtout que j’ai déjà entamé ma période de travail en vue des Mondiaux. Le niveau du 200m continue à monter en Belgique, c’est très positif, ça pousse tout le monde à se dépasser.”

Pisane, après l’accident

Alisée Pisane, de son côté, a conservé son titre sur 800m libre en s’imposant en 8.44.25 devant Lucie Hanquet (8.44.51). Pas de minimum mondial pour Alisée, déjà qualifiée pour Fukuoka sur 1500m.

Alisée Pisane a connu une préparation chahutée mais elle a gagné le 800m libre.

”Les circonstances de ma préparation n’étaient pas idéales : j’ai connu un accident en musculation il y a dix jours, j’ai reçu un poids sur la tête, entraînant une commotion cérébrale, justifie la gagnante. J’ai dû arrêter quatre jours avant de reprendre en douceur. Donc les kilomètres n’étaient pas là à l’entraînement.”