Handball: le recours en cassation de Visé rejeté

Une décision qui révolte le président Arthur Hoge. "Nous n'allons pas laisser les choses en l'état", dit-il. "Nous allons examiner les possibilités de recours, y compris devant la justice civile s'il le faut. J'en ai marre de subir des décisions prises par des gens qui ne cherchent pas à faire évoluer le handball belge. Il y a quelques années, on a demandé aux clubs d'être plus professionnels. Je suis un petit indépendant et j'ai accepté de relever ce challenge mais je constate que les structures restent archaïques."

Arthur Hoge en veut notamment aux représentants de la ligue francophone. "Le président de la LFH était le premier à dire que nous pouvions introduire un recours en cassation mais il a voté contre. Nous continuons donc le combat en coulisses comme sur le terrain."