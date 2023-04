Escalade : Hannes Van Duysen parmi les meilleurs en Coupe du monde !

Le Sud-Coréen Lee s’est révélé le meilleur de ces qualifications avec 5 tops et 5 zones, en 10 et 10 essais, une performance qui lui a permis de devancer quatre Japonais. Sur 91 concurrents, Simon Lorenzi (33e) et Nicolas Collin (35e) n’ont pas démérité, mais ont été éliminés.

Côté féminin, Chloé Caulier n’est pas non plus parvenue à franchir le cap des qualifs, terminant à la 29e place (sur 74 participantes) avec 3 tops et 5 zones, en 5 et 10 tentatives. La meilleure performance a été réalisée par la Japonaise Matsufuji qui a signé le score parfait avec 5 tops et 5 zones, sans manquer une seule tentative.

La Coupe du monde se déroule sur un total de douze étapes et s’achèvera à Wujiang (Chine), en septembre. La deuxième manche aura lieu du 28 au 30 avril à Séoul (Corée du Sud), avec deux épreuves au menu : bloc et vitesse.