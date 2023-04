Les femmes mal représentées dans les instances dirigeantes : “Il y a beaucoup à faire”

On est bien loin d’une parité entre les genres. Et le COIB, sous l’impulsion donnée depuis l’arrivée aux commandes de Jean-Michel Saive (président) et Cédric Van Branteghem (CEO), veut faire amende honorable avec le lancement du projet 'She Leads'. Le but est que les organisations sportives offrent des opportunités aux femmes, notamment au sein des CA, et de veiller à une égalité des genres en matière de leadership. “Le projet était déjà lancé, nous explique Cédric Van Branteghem. Pour Jean-Michel Saive et moi, c’est l’un des points les plus importants. Nous voulons mettre les exemples en avant. À la maison, on a vu, mes soeurs et moi, un exemple positif grâce à ma mère.”

guillement "Femmes et hommes doivent oeuvrer ensemble pour une amélioration."

Quand une personne y arrive, elle peut en inspirer d’autres. Et ne venez pas associer devant les (anciennes) athlètes les notions d’égalité des genres et de qualité. “Quand on parle d’égalité et de qualité, il y a l’idée sous-jacente que les femmes n’ont pas les capacités, fulmine Ann Wauters, ancienne basketteuse et assistante à Chicago en WNBA. Cela m’énerve. On les possède. Et qui définit ces critères de qualité ? Un homme…”

Au COIB, c’est la commission 'Gender Equity', qui lance les initiatives, comme le projet 'She Leads'. Dominique Monami est la première vice-présidente du COIB (”Il faut saisir les opportunités”, sourit l’ancienne tenniswoman), alors que le bureau du conseil présente un équilibre parfait des genres depuis deux ans. L’équipe dirigeante de Cédric Van Branteghem présente, elle, un ratio de 40-60. "Il y a beaucoup à faire”, confie l’ancien athlète.

L’exemple Kim Gevaert

Et Cédric Van Branteghem a montré l’exemple lorsqu’il a quitté son poste de dirigeant du Mémorial Van Damme. Pour lui, un nom s’est rapidement imposé : Kim Gevaert. “Elle connaît le sport, elle est bilingue, elle a cette facilité avec les médias : c’est la personne adéquate pour le sport, assure l’ex-sprinter. Je n’avais pas de pouvoir de décision mais c’était important de mettre une femme en avant. Nous avons fait une short list, il n’y avait que des femmes. Kim était la préférée. Je suis fier qu’elle ait accepté.”

Kim Gevaert a relevé le défi avec enthousiasme. En septembre dernier, l’ancienne athlète était à la tête de son premier meeting, la seule femme dirigeant un meeting de la Diamond League, montrant la voie à Lea Sprunger, en formation pour s’occuper de celui de Lausanne. ” Je suis toujours restée intéressée par mon sport, explique la logopède. Si je pouvais aider, je le faisais. J’ai saisi l’opportunité du meeting à deux mains. Je voulais redonner au sport ce qu’il m’a donné. Je peux inspirer d’autres personnes. Si je rêve de marcher dans les pas de Van Branteghem et d’aller au COIB, voire après au CIO ? Je n’ai pas vraiment de plan de carrière. Je suis contente maintenant avec mon job, que je combine encore avec celui de logopède. J’adore l’atmosphère, j’adore ce meeting. J’ai été bien soutenue et encouragée. Le choc est passé maintenant, je me sens bien. C’est important d’apporter un autre point de vue. Lea Sprunger ? On se parle, on se connaît.”

Avec 'She Leads', qui pourra permettre d’offrir des formations spécifiques, le COIB, qui organisera un meeting lors du stage à Belek, veut inciter les fédérations sportives nationales à promouvoir l’équilibre des genres et espère avoir plus de candidates lors des prochaines élections du COIB, en 2025. “Il faut continuer à se battre même si beaucoup de changements ont été opérés, constate Kim Gevaert. Les esprits sont prêts pour accélérer le mouvement. Ce serait bénéfique pour tout le monde.”