Le super-plume liégeois de 29 ans a remporté méritoirement sa deuxième défense de titre, contre Luis Millan, qu’il a vaincu aux points, à l’unanimité (99-91 pour deux juges, 97-91 pour le troisième), à l’issue des dix rounds.

”Je suis fier de mon combat, fier du résultat. J’aurais voulu terminer avec un petit K.-O. mais c’était un adversaire très résistant, très rude, commente Miko Khatchatryan à l’issue de sa 16e victoire en 17 combats (1 défaite). Faire dix rounds devant mon public, c’était magnifique. C’était un beau combat, je pense, et je me suis bien senti malgré une tâche qui n’était pas du tout facile. Mais j’étais prêt ! Je me suis amélioré au niveau de la résistance et de la technique. Tactiquement aussi, j’étais meilleur que lui mais il m’a bien tenu tête. À moi de devenir encore plus fort.”

Antoine Vanackère (28 ans), quant à lui, a remporté sa 20e victoire en 21 combats (1 défaite) en se débarrassant en deux rounds, par K.-O. technique, de Leonardo Uzcategui. Surpris par un jab, celui-ci s’est écroulé dans un coin du ring. L’arbitre Jean-Pierre Van Imschoot avait commencé à le compter lorsque l’entraîneur du Vénézuélien est monté sur le ring. Cela aurait dû entraîner la disqualification immédiate de son boxeur mais finalement, il a été annoncé qu’il ne pouvait plus poursuivre le combat à cause d’une blessure à l’orbite oculaire.

”Ce qui a été travaillé pendant la préparation a été mis en application, souligne le résident de La Bruyère. Je suis satisfait de ma progression et de ce que j’ai pu produire même si cela n’a duré que six minutes. Comme prévu, j’ai commencé doucement pour observer, pour tâter le terrain pendant un round, en envoyant des coups longs et travaillant bien ma défense. L’idée était d’accélérer dès que je le sentais et c’est ce qui s’est passé.”

On devrait retrouver Antoine Vanackère sur le ring le 1er juillet prochain à Namur, puis peut-être le 30 septembre à l’étranger. “J’aimerais accélérer un peu et boxer davantage, j’ai déjà 28 ans”, indique-t-il encore.

Au cours de cette quatrième édition de la NXN Boxing Night, on retiendra encore les victoires convaincantes de Stefan Voda, aux points contre le Colombien Maicol Velazco, et de Jan Helin, par arrêt de l’arbitre au quatrième round contre le Serbe Milan Delic. Enfin, l’espoir olympique Noa Hadjit a battu le Français Hassan Hassana El Qadmi aux points.