Florent Manaudou, guest star des championnats de Belgique de natation à Anvers : "J’ai battu le record de Yoris Grandjean, c’était un bon week-end !"

Le nageur de 32 ans, qui a distribué de très nombreux autographes et posé pour quantité de photos, en a profité pour disputer deux épreuves à Anvers : le 50m libre, bien sûr, et le 50m papillon. Il s’est chaque fois imposé, respectivement en 21.98 et en 23.42.

"Il fallait que je fasse moins de 22.13, qui est le record de Belgique de Yoris (avec qui on se charrie très souvent) au 50 libre, et je l’ai fait ! rigole-t-il. Plus sérieusement, au-delà des chronos, je suis surtout content d’avoir retrouvé des choses que je n’avais plus depuis longtemps. La manière y était, c’est ce qui m’importait. J’avais un peu perdu confiance en moi et, dans ces cas-là, souvent on force trop et on n’y arrive. Ici je suis content d’avoir retrouvé de la facilité sur la route des championnats du mond. Je suis content de moi !"