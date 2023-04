Frédéric Vergnoux, le nouveau boss de la natation belge : “Si Bob Bowman était dans le coin, je ferais tout pour aller le rencontrer !”

”J’ai découvert une natation belge peu ambitieuse”

”C’est un phénomène que j’ai découvert dans plusieurs pays où j’ai travaillé, je précise que ce n’est pas un mal belge, explique Frédéric Vergnoux. Quand je suis arrivé et que j’ai commencé à parler des Jeux olympiques, de records, etc., on m’a pris pour un illuminé (sourire) ! C’est dans ce sens-là que j’ai prononcé cette phrase : les gens du milieu étaient installés dans un certain confort, dans une certaine routine. Il fallait les brusquer un peu. Je leur ai dit qu’il fallait nager plus, mettre en place des séjours en altitude, aller sur les compétitions, faire la Coupe du monde, refaire la valise pour repartir en stage. En tout début de saison, on a organisé un week-end avec l’équipe nationale, pour passer du temps ensemble et faire des entraînements, je voyais bien que ce n’était pas habituel. Il y a une forme de travail qui est toujours bien ancrée, mais j’essaie de bousculer tout cela.”

La natation belge est, l'espère-t-on, entrée dans une nouvelle ère.

”Le manque d’ambition découle-t-il d’un manque de culture de haut niveau ? Peut-être, mais en natation, même en Espagne où j’ai travaillé, elle n’existait pas et ce n’est toujours pas le cas, reprend notre interlocuteur. On ne peut pas changer la culture d’un pays mais ce qu’on peut changer, c’est notre culture à nous au sein de ce qu’on contrôle. C’est-à-dire ce qu’on fait au quotidien avec les nageurs : les motiver, leur expliquer qu’ils peuvent devenir les meilleurs du monde, leur montrer des exemples de réussite au niveau académique et sportif. Vous savez, la réussite, ça commence dans la tête. Il ne faut pas se mettre de limite, il faut sans cesse penser à améliorer ses meilleurs temps, il ne faut jamais être satisfait. On peut être content d’une performance, oui, mais pas satisfait, sinon on arrête !”

Frédéric Vergnoux se plaît à souligner la qualité de l'infrastructure au Wezenberg. ©cameriere ennio

A-t-il été facile pour tout le monde, dans le milieu, de s’inscrire dans cette nouvelle dynamique ?

”Au niveau des nageurs déjà, cela n’a pas été facile, mais au niveau des entraîneurs, c’était pire, indique Fred Vergnoux. À leur décharge, leur statut n’est pas valorisé, la profession n’est pas reconnue, ils ne sont pas bien payés. C’est comme en France : quand tu dis que tu es entraîneur, les gens pensent que tu es maître-nageur. Or, cela n’a rien à voir. Il faut qu’on travaille énormément pour professionnaliser la fonction d’entraîneur. Aux championnats de Flandre, en janvier, j’ai senti que tout le monde m’attendait au tournant et mes nageurs ont tous battu leurs records, sans parler de Roos (Vanotterdijk) qui a été magique. C’était un moment important pour dire à tout le monde : vous voyez, ça fonctionne ! La Belgique a cette chance de posséder à Anvers un site reconnu où l’on vient d’autres pays européens pour faire des analyses vidéo et travailler avec notre biomécanicien. Il faut exploiter cet atout.”

”Le meilleur exemple de ceci, c’est que la conversation qu’on a en ce moment, je ne l’ai quasiment eue avec aucun entraîneur, lance l’ancien mentor de Mireia Belmonte, championne olympique du 200 m papillon en 2016. Presque personne n’est venu me voir en me disant 'j’aimerais qu’on parle natation', 'j’ai un nageur qui peut devenir champion', 'que penses-tu de ceci ou de cela'. Les exceptions à cela se nomment Brigitte Becue et Brian Ryckeman, avec qui j’échange régulièrement, mais eux, ce sont d’anciens nageurs. Je ne dis évidemment pas cela parce que je sais tout – ce n’est pas le cas –, mais je suis allé cinq fois aux Jeux olympiques, où mes nageurs ont obtenu des titres, des médailles, certains ont battu des records du monde. Si j’étais un entraîneur, jeune ou non, et que je savais qu’un mec près de chez moi – la Belgique, c’est quand même petit – avec ce palmarès était prêt à me recevoir, je ferais tout pour aller le voir ! Si demain Bob Bowman est en France ou en Italie, le lendemain je fais tout pour y aller, pour le rencontrer, lui poser des questions.”

L'ambition, encore prudente dans le milieu, semble être de retour.

”C’est, du reste, comme cela que j’ai commencé ma carrière, reprend Frédéric Vergnoux. Je me suis vite rendu compte, au bout de deux ans, que si je restais sur place, j’allais passer ma vie à faire tout le temps la même chose. Personnellement je voulais faire du haut niveau, aller aux Jeux olympiques, et je suis donc parti à la rencontre des meilleurs, aux États-Unis. J’ai pu apprendre de la meilleure nation du monde. J’ai beaucoup pris sur moi au début mais ça m’a permis de continuer ma formation, de m’enrichir et de m’ouvrir au monde. Quand je suis rentré, ma carrière était lancée. Alors je ne dis pas que mon histoire est ce qu’on doit faire, et je suis par ailleurs bien conscient que 90 % des entraîneurs belges n’en ont pas fait leur profession, mais je suis en tout cas là pour apporter mon expérience.”

”En natation, une petite phrase dit qu’il est plus difficile de répéter le succès que d’avoir du succès. Je n’ai certes pas réussi mais j’ai quand même cumulé un certain nombre de médailles, souligne le Français. Cela signifie quelque chose. Mais c’est évidemment plus facile de dire : il a eu la chance d’avoir Amaury Leveaux en France, la chance d’avoir Mireia Belmonte en Espagne et à présent la chance d’avoir Roos en Belgique. La critique est facile, on le sait. La critique objective est toutefois beaucoup plus compliquée parce qu’elle implique une remise en question. Et ça, l’être humain n’aime pas trop.”

”Pour atteindre le top niveau, il y a un prix à payer et il faut l’accepter”

”C’est vrai, il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’on ne peut pas faire. Au niveau alimentation, au niveau vie sociale, etc. Je n’aime pas le mot sacrifice, qui a une connotation négative, je préfère parler de choix : on choisit de se lever tôt le matin, d’aller dormir tôt le soir, de faire du sport, de partir en stage, d’étaler ses études. C’est une façon de voir les choses qui est beaucoup plus positive et constructive. Il faut aussi que nous, les responsables, on inculque ces valeurs-là et qu’on l’explique aux parents, qui y sont encore sensibles. Par exemple, mes nageurs me disent bonjour le matin et au revoir le soir, sinon ils prennent la porte. Un sportif est sportif 24 heures sur 24. Quand tu sors de la piscine, tu es toujours la même personne. Mireia (Belmonte) a dit un jour : 'La différence entre le haut niveau et l’élite, c’est ce que je fais quand je ne suis pas avec mon entraîneur.' Cela résume tout. Tu sais qu’à Noël, tu seras en famille mais que le 31 décembre, tu seras en stage en Sierra Nevada où on fêtera le Nouvel An ensemble et où on sera cuit à 22 heures (sourire).”

Frédéric Vergnoux a une vision claire de la manière dont la Belgique peut se remettre à flot. ©cameriere ennio

”J’aime bien parler d’investissement. J’utilise souvent une métaphore très simple avec les nageurs. Je leur dis : ‘Tu as mis un euro à la banque aujourd’hui ? Parce que moi, oui.’ Ce sport-là fonctionne comme ça. Tous les jours, il faut travailler. Si tu sors en boîte de nuit le 31, mais que l’Américain, l’Australien ou le Hongrois a mis son euro, c’est lui qui gagnera la compétition”, image Vergnoux.

”Avoir le bon mindset est aussi, à mes yeux, une question relative à l’éducation. C’est quelque chose qui s’acquiert tôt. À 12 ans, beaucoup de nageurs savent déjà qu’ils veulent aller aux Jeux. Mais l’approche face au travail peut changer avec le temps, j’ai vu des nageurs changer, s’endurcir avec les années. Le constat selon lequel les jeunes ont de moins en moins envie de se faire violence est correct mais les responsables, c’est aussi nous, les entraîneurs. Il faut être direct avec eux, ne pas perdre son temps.”

”Enfin, le bon mindset pour un nageur, c’est aussi comprendre qu’il faut être patient. La première semaine de septembre, je leur ai dit 'ce qu’on va faire comme travail cette semaine aura un impact sur vos résultats aux championnats de Belgique en avril'. Or on vit dans une société de l’instant, où on veut obtenir tout, tout de suite.”

”Il n’y a pas de secret pour arriver au sommet, il n’y a que des recettes”

”C’est clair : il n’y a pas de méthode unique, cela n’existe pas. Il y a des façons de faire, oui bien sûr ! Comme disent les Américains : dix entraîneurs, ce sont dix approches différentes. Chacun amène sa touche personnelle, son feeling, son caractère. Cela ne peut pas fonctionner tout le temps avec tout le monde, on ne peut pas avoir des atomes crochus avec tous les nageurs, mais, dans mon parcours, j’ai noué des relations fortes avec certains d’entre eux. La clé, on y revient toujours, c’est qu’il faut bosser ! C’est comme dans tout. C’est alors que tout devient possible…”