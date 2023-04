Jef Lettens a pris ses distances avec les Red Wolves : “Si tous les facteurs ne sont pas du même niveau, ça ne peut pas marcher”

L’affiche Belgique-Pays-Bas, de ce mercredi, est alléchante à l’Alverberg d’Hasselt. Ce derby des plats pays, même s’il se dispute dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024, se jouera pourtant pour du beurre. Les Red Wolves sont en effet déjà éliminés de la course à l’Euro et ces deux dernières sorties (la Croatie dimanche) se feront sans Yves Vancosen mais aussi Jef Lettens alors que Jeroen De Beule effectue sa tournée d’adieu. Des départs inattendus qui illustrent le malaise entourant l’équipe nationale puisque Vanco et Lettens, lassés, ont quasiment “claqué” la porte.