À un an des Jeux olympiques de Paris, notre pays sera notamment représenté par trois équipes de relais lors de ces Mondiaux : le relais 4x200m libre féminin (Dumont, Vanotterdijk, Verdonck et Ravelingien, avec Vanhauwaert comme réserve), le relais 4x100m quatre nages féminin (Dumont, Vanotterdijk, Verdonck, Gaspard) et le relais 4x100m quatre nages mixte (Franckx, Gaspard, Vanotterdijk et Henveaux, avec Emo comme réserve).

Roos Vanotterdijk (50m et 100m libre, 50m et 100m papillon, 50m et 100m dos), Valentine Dumont (200m libre, 400m libre), Alisée Pisane (800m libre, 1500m libre), Florine Gaspard (50m et 100m brasse), Fleur Vermeiren (50m brasse), Lana Ravelingien, Lotte Vanhauwaert et Fleur Verdonck sont les huit nageuses sélectionnées pour ce rendez-vous.

Lucas Henveaux (200m et 400m libre), Noah De Schryver (200m brasse), Stan Franckx et Jérôme Emo seront nos quatre représentants masculins en bassin, tandis que le Mouscronnois Logan Vanhuys sera notre unique représentant en eau libre (5km et 10 km).

À lire aussi