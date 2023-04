Après la première séance de jeudi, le score était de 3-5 en faveur de Si. La journée de vendredi a commencé de la même manière. Le Chinois a remporté la neuvième frame, Brecel la dixième. Après cela, Si a attiré l'attention sur lui. Grâce à un jeu impressionnant, il s'est rapproché à 4-9 et 5-11. Brecel est resté frustré et a eu besoin d'un miracle pour atteindre la finale.

Les demi-finales se poursuivront avec une troisième session vendredi soir, à partir de 20 heures. La quatrième et dernière session est prévue samedi à partir de 15h30. Brecel doit gagner au moins trois frames ce soir pour continuer avec les demi-finales samedi.

La finale se jouera dimanche et lundi, également en quatre sessions mais au meilleur de 35. Luca Brecel ou Si Jiahui affronteront l'Irlandais Mark Allen (WS 3) ou l'Anglais Mark Selby (WS 2). Ils commencent jeudi soir.

Brecel, 28 ans, a débuté mercredi au Crucible Theatre en éliminant le champion en titre et numéro un mondial Ronnie O'Sullivan. Le Bullet belge a converti un déficit de 6-10 en une victoire de 13-10 dans la dernière session. Il s'agit de sa première apparition dans le dernier carré de la Coupe du monde en six participations. Son adversaire de 20 ans, Si Jiahui, fait ses débuts en Coupe du monde. Le Chinois a éliminé les Anglais Shaun Murphy (WS 4) et Robert Milkins (WS 14) lors des deux premiers tours, puis a battu l'Écossais Anthony McGill (WS 21).