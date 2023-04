Duathlon : Arnaud Dely termine au pied du podium mondial à Ibiza

Quatrième, la plus mauvaise place, au terme d’une superbe course. Arnaud Dely a été vraiment mal payé de ses efforts ce samedi, à Ibiza, théâtre du Mondial de duathlon, où la victoire et le titre sont bel et bien revenus à l’Espagnol Mario Mola, 33 ans, triple champion du monde de… triathlon (2016, 2017, 2018).