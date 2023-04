Excellents débuts des BelSevens en Afrique du Sud

Les joueuses d’Emiel Vermote n’ont pas fait les choses à moitié lors de la journée d’ouverture avec un succès contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée (43-0) en inscrivant sept essais via Cecile Blondiau (2), Emilie Musch (2), Noemie van de Poele (2) et Hanne Swiers avant d’enchaîner 12-5 face à la Colombie. Les Belges ont déposé l’ovale en terres promises via des essais de Margaux Lalli et Cecile Blondiau. Il reste aux filles un match de poule à disputer ce samedi face à la Tchéquie. D’ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale, Margaux Lalli et consorts ont toujours l’élite mondiale dans le viseur.

Quatrième la semaine dernière dans les mêmes installations près du Cap en Afrique du Sud, les messieurs ont également réussi des débuts exemplaires avec des victoires contre le Zimbabwe (24-5) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 28-19. Vincent Hart (2), Corentin Lecloux, Timothé Rifon (2), Tornike Megrelidze, Gaspard Lalli et Victor André ont inscrit les essais des Belges qui disputeront leur dernier match de poule face aux joueurs des Hong Kong China 7’S. Les messieurs, aussi, ont déjà assuré leur place en quarts de finale.

Pour mémoire, les BelSevens disputeront les European Games en Pologne au mois de juin avec comme objectif avoué un billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.