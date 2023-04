Duathlon : Dely-Ricour ont décroché une superbe médaille de bronze !

Au terme d’une épreuve disputée sur de courtes distances (2 km à pied, 5 km à vélo et encore 1 km à pied), le duo transalpin s’est imposé devant les Français Benjamin Choquert et Manon Le Goff, celle-ci battant au sprint Maurine Ricour. Associée à Arnaud Dely, Maurine a tout donné lors de son relais final pour décrocher cette superbe médaille de bronze.

Au lendemain des épreuves individuelles qu’Arnaud et Maurine ont terminé respectivement 4e et 8e, l’effort que représentait ce… double relais fut très éprouvant pour les organismes. Parti prudemment, Arnaud Dely a bouclé son premier parcours en 7e position dans un groupe qui comptait deux équipes françaises et espagnoles, une italienne et une britannique avec la Belgique.

Cédant le témoin à 11 secondes de la tête, Arnaud voyait Maurine se replacer au 5e rang dès la première course à pied mais, surtout, l’Italienne Priarone (4e de l’individuel) s’envoler à vélo pour ne plus être rejointe… Avec Angelini, (15e la veille), l’Italie a vraiment dominé cette épreuve mixte alors que, derrière, un trio s’était isolé avec la France, les Pays-Bas (!) et la Belgique.

Si la médaille d’or sembla rapidement promise à l’Italie, trois pays étaient en lice pour les deux autres places sur le podium. Ayant reçu le relais en 4e position, Arnaud prit ses relais à vélo, tout en se préservant pour la dernière course à pied. Et le Liégeois pointa à la 2e place, devant le Français Choquert (2e la veille), en tapant dans la main de sa coéquipière, lancée dans son deuxième "run".

Alors que la Néerlandaise avait lâché prise, la France et la Belgique devaient alors se disputer les médailles d’argent et de bronze de ce Mondial, disputé dans une superbe ambiance. Et ce fut Manon Le Goff (7e de l’individuel) qui eut le dernier mot, devant Maurine Ricour qui, avec Arnaud Dely, a prouvé que leur duo fonctionnait parfaitement avec cette troisième médaille. Notre tandem avait également décroché l’argent aux Jeux mondiaux.