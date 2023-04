Les Red Wolves en Croatie pour sauver l’honneur dans les qualifications pour l’Euro 2024 de handball

Et la prestation face aux Pays-Bas mercredi, dans le derby des plats pays, n’est pas pour nous convaincre que les Belges ont les capacités pour aller réaliser un exploit face à une des nations dominantes du handball européen et qui est en tête du groupe.

”Pourtant, face aux Pays-Bas, on a fait jeu égal, estime toutefois Yérime Sylla, le sélectionneur. Mais le réalisme dans les tirs était moins bon. C’est ça qui a fait la différence même si on gagne la deuxième période de deux buts. Ça veut dire que quand on sait convertir, on n’est pas si loin. En première période, on est en échec sur nos quatre premiers tirs aussi… Peut-être nous manquait-il de la fraîcheur face à un bon gardien.”

Ce manque d’efficacité et la bonne prestation du gardien adverse (Bart Ravensbergen a réalisé 21 arrêts, 47 % d’efficacité), c’est finalement ce qui a un peu rythmé quasiment tous les matchs de la Belgique disputés en 2023 si on s’attache seulement au sportif. Cette constatation est régulièrement revenue tel un refrain dont le staff se serait bien passé.

Privé de Sébastien Danesi, sur blessure et non pour une nouvelle erreur administrative, le groupe doit désormais réagir pour ne pas rentrer au pays dimanche soir sur un bilan de six défaites en autant de matchs dans cette campagne et voir le processus de qualifications s’allonger pour l’édition prochaine.

À l’aller, à Hasselt en octobre, la Belgique avait fait douter les Croates avant de s’incliner de trois buts (27-30). Le retour se fera donc pour la revanche et pour l’honneur.