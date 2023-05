Le boxeur Ryad Merhy est arrivé “en conquérant” en Afrique du Sud où il va affronter Kevin Lerena : “Je ne pense pas que le combat ira à son terme”

Classé aujourd’hui en poids lourds, le Bruxellois, qui a détenu un titre WBA World en lourds-légers (- 90,719 kg), veut surtout s’affirmer en bridgerweight (- 101,605 kg), une catégorie de poids intermédiaire créée par la WBC. Si Ryad Merhy s’impose samedi, il aura ainsi l’assurance de combattre pour la ceinture mondiale détenue depuis peu par le Polonais Lukasz Rozanski.

Ryad, tout d’abord, comment s’est déroulée votre préparation ?

”Ma préparation a été super longue. Le combat a été reporté plusieurs fois ces derniers mois, donc il y a eu plusieurs coupures. Mais je dirais que la préparation de fond a été optimale. Ensuite, ce sont surtout ces trois, quatre dernières semaines qui ont été très importantes avec de la mise en place, du sparring, etc. J’ai mis les gants en Belgique avec deux Français, dont David Spilmont bien plus grand et plus lourd que Lerena, et aussi avec le Polonais Radoslaw Kawczak, moins large mais qui a le même poids et la même taille que le Sud-Africain. Après, la boxe, au-delà du physique, cela reste une question de timing.”

Le boxeur belge de 30 ans veut la ceinture WBC en bridgerweight.

On parlait déjà en 2019 d’un possible combat entre Kevin Lerena et vous. Vous auriez aussi déjà dû vous affronter à Bruxelles, en 2021, pour deux ceintures. Était-ce un adversaire que vous vouliez absolument rencontrer ?

”Non, pas forcément. La dernière fois, il m’avait fait des misères avant le stade roi Baudouin.”

Il a été opéré de la main gauche alors que la préparation battait son plein…

”Pour ma part, je suis surtout convaincu qu’il n’arrivait pas à faire le poids et qu’il a dès lors sorti la carte joker de la blessure. J’étais passé à autre chose mais il est arrivé à nouveau sur ma route pour aller chercher le titre mondial en bridgerweight ; donc, il faut passer par lui. Ensuite, on ira chercher le Polonais (Rozanski).”

Lerena a défendu six fois victorieusement sa ceinture IBO en lourds-légers avant de monter chez les lourds il y a deux ans. Que vous inspire-t-il ?

”C’est un gaucher, un peu plus grand que moi mais pas tellement, bien balèze et il est assez explosif pour son gabarit. Il bouge pas mal. C’est un boxeur qui travaille beaucoup, alors que moi je boxe davantage à l’instinct. C’est cela qui va me rendre dangereux samedi : c’est ce jour-là que mon instinct va se réveiller.”

Vous avez évoqué les reports successifs, à quel point cela vous a-t-il ennuyé ?

”C’est surtout qu’il m’a mis la pression pour signer le contrat et quand je l’ai fait, j’ai appris le lendemain qu’il voulait reculer la date. Ça m’a fait ch… Il m’a fait un faux plan, c’était une bêtise de sa part. Maintenant, le combat va avoir lieu ; c’est tout ce qui m’importe.”

Vous êtes parti le mois dernier à l’île Maurice. Pour l’entraînement ?

”C’était des vacances en famille et en même temps de l’entraînement. Vous savez, cela fait deux ans que mes combats sont reportés ; or, mes vacances en famille dépendent de ma préparation. Cette fois, j’ai dit : on y va quand même ! On a choisi l’hôtel en fonction des infrastructures sportives ; il y avait une salle de fitness, un sac de frappe, etc. Je n’ai juste pas profité complètement du all-in (sourire). Mais j’ai fait le boulot qu’il fallait faire là-bas. C’était de toute façon les deux semaines où je devais lever un peu le pied pour être efficace maintenant.”

guillement "Il a été plus actif que moi dernièrement mais l'important c'est d'être bien sa tête."

Kevin Lerena est monté de catégorie avant vous et il a déjà montré des choses intéressantes chez les lourds. Cette expérience l’avantage-t-elle ?

”Non, il a surtout combattu des géants qui font plus d’1,95 m et pèsent 115 kg ; cela ne l’avantagera pas contre moi.”

Il est en revanche resté plus actif que vous avec trois combats en 2022. Cela peut-il jouer sur la confiance ?

”Je n’y pense pas. Cela va peut-être jouer un peu sur le rythme mais si l’envie est là, et elle l’est, ça doit passer. Il faut juste être bien dans sa tête au moment opportun. J’ai fait de bons rounds de sparring, je suis prêt à tenir la distance mais je ne pense de toute façon pas que le combat ira à son terme. Vu nos qualités à chacun, tout peut s’arrêter sur un coup.”

C’est du 50-50 ?

"Je ne pars pas exagérément confiant, ce serait une erreur mais je pars en conquérant ! On est chez lui ; toute la ville, tout le pays seront derrière lui. Je n’aurai pas beaucoup de supporters mais je vais faire venir Charleroi avec moi sur le ring en Afrique du Sud. J’ai fait une compilation de musique spéciale pour mon entrée avec l’ambiance du public.”

Boxer à l’étranger, ce n’est pas un contexte habituel pour vous : il s’agit seulement de votre troisième combat hors de nos frontières, les deux autres s’étant déroulés en France.

”C’est vrai mais j’ai hâte de montrer que l’expérience de Marseille m’a fait grandir et qu’à présent je peux boxer n’importe où ; je sais que cela va bien se passer. Je suis prêt à voyager partout. J’ai mon équipe autour de moi, soudée. Je ne crains pas d’être placé dans de mauvaises conditions. Je pars déterminé, Lerena est juste un obstacle à franchir. Vous savez, j’ai 30 ans maintenant et ma vision a changé : j’ai assez boxé en Belgique ; il est temps de s’expatrier à gauche, à droite et prendre ce qu’il y a à prendre.”

guillement "Après les deux, trois prochains combats, je ne vais plus trop me prendre la tête avec la boxe..."

N’avez-vous pas de regrets d’avoir quitté les lourds-légers ?

”Non, aucun ! J’ai pris ce que je devais prendre là-bas ; désormais, je peux me concentrer sur la préparation sans me soucier du régime, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Quand j’ai affronté Goulamirian, j’avais 25 ans, j’étais encore un petit garçon en train de mûrir physiquement alors que lui était déjà un homme. Chaque année, mon corps a gonflé. Aujourd’hui, je suis à un poids stable.”

Êtes-vous d’accord pour dire que Lerena est votre meilleur adversaire depuis Goulamirian ?

”On verra le jour du combat ! Sur le papier, Imre Szello et lui sont ceux qui présentaient le meilleur ratio. Mais si je le bats au premier round, les gens vont dire ‘bof’. On verra bien ce qu’il montre samedi.”

L’histoire sera-t-elle la même qu’elle aurait pu l’être dans la catégorie des lourds-légers ?

”C’est impossible à dire ! Pour moi, ce sera un combat de cruiserweight mais avec dix kilos en plus. Personnellement, je peux dire que je porte bien mes kilos. Je suis à 103 dans la vie de tous les jours. Plus on approche du combat, plus mon corps commence à comprendre.”

Ryad Merhy, jeune papa, pense à son avenir. ©© Bernard Demoulin

Comment voyez-vous votre avenir ?

”Après les deux, trois prochains combats, je ne vais plus trop me prendre la tête avec la boxe. Je prendrai les combats que j’aurai envie de prendre pour me faire plaisir, jusqu’à mes 35-36 ans avant de me retirer doucement si je ne prends pas trop de coups d’ici là. Jusqu’ici, toute ma carrière a toujours été fort planifiée pour arriver à des titres. J’ai parfois été déçu et en montant de catégorie, je pensais que j’allais moins me prendre la tête. Or, finalement, c’est presque la même chose ! On perd vite trois, quatre, cinq, six mois. Je me suis donc dit que j’allais prendre le titre WBC, rentrer un peu plus dans l’histoire, puis m’amuser davantage. S’il y a de gros combats qui tombent, même en poids lourds, tant mieux !”

C’est le fait d’être devenu papa qui vous a changé ?

”C’est sûr que la naissance d’Amelina a changé ma vision des choses. Je m’occupe beaucoup de ma petite ; ça m’occupe. J’avais déjà un équilibre avant dans ma vie mais j’étais beaucoup plus focus sur la boxe. À présent, je me rends mieux compte des répercussions de ma carrière sur ma vie personnelle et je dois le prendre en considération aussi.”