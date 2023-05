Garde du corps d’Ed Sheeran, blessé par Oscar Pistorius, médecin tactique et pilote d’hélico : qui est Kevin Lerena, l’adversaire de Ryad Merhy ?

Garde du corps d’Ed Sheeran

Ancien adepte du rugby, issu d’une famille davantage familière avec la course hippique, Kevin Lerena est devenu boxeur professionnel en 2011 (il n’a pas eu de carrière amateur) sous la direction de l’ancien poids lourd Peter Smith. Pour gagner sa vie entre les combats, le “KO Kid” (devenu “Two Guns”) a travaillé dans le domaine de la sécurité. Ce qui l’a notamment amené à travailler avec le chanteur britannique Ed Sheeran en tant que garde du corps.

Une amitié est née entre le boxeur et le chanteur Ed Sheeran. ©D.R.

”Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du festival Global Citizen, a expliqué Lerena à la télévision sud-africaine. Le courant est très bien passé avec son équipe et lui, et nous sommes restés en contact. Nous avons bâti une relation amicale et de confiance. Il est déjà venu voir mes combats – c’est mon fan le plus célèbre ! – et je m’occupe de sa sécurité quand il vient en Afrique du Sud. C’est quelqu’un de très humble, qui a les pieds sur terre et c’est très inspirant pour un sportif comme moi de voir quelqu’un ayant autant de succès dans l’industrie musicale, une vraie superstar, se comporter comme tout le monde.”

Dans le monde sportif aussi, Kevin Lerena compte quelques amitiés célèbres comme le nageur Chad Le Clos ou encore l’ancien rugbyman et boxeur néo-zélandais Sonny Bill Williams.

Blessé par Oscar Pistorius

Kevin Lerena, lui-même amateur d’armes à feu, a été appelé à la barre lors du procès de l’ancien champion paralympique Oscar Pistorius, qui allait être condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp le 14 février 2013.

Kevin Lerena comptait quelques amis en commun avec Oscar Pistorius. ©AFP

Un mois avant ce meurtre, le boxeur a en effet été impliqué dans un incident survenu au restaurant avec ce même Pistorius comme figure centrale. L’athlète amputé, après avoir reçu sous la table une arme à feu chargée de la part d’un ami commun (Darren Fresco) lors de ce lunch auquel participait aussi l’athlète britannique Martyn Rooney, a en effet tiré un coup de feu vers le sol à la stupeur générale !

”Le restaurant est alors devenu complètement silencieux et j’avais une éraflure au niveau d’un orteil”, a témoigné Lerena, se décrivant en état de choc. Selon lui, Pistorius s’est immédiatement excusé et aurait demandé à leur ami de prendre la responsabilité de l’incident, ce qu’il a fait.

Lerena a appris à manier les armes à feu. ©D.R.

Médecin tactique en intervention

Touche à tout, Kevin Lerena aime l’idée de sauver des vies. C’est la raison pour laquelle il s’est formé au métier de médecin tactique en intervention (une forme de médecin d’urgence développée initialement pour les membres des forces armées) afin de répondre à des situations de crise, une fonction qu’il exerce depuis quatre ans dans la région de Johannesbourg. Il publie d’ailleurs régulièrement des photos de ses interventions sur des accidents et autres catastrophes.

”C’est une activité qui me passionne et c’est un bon moyen de rendre quelque chose à la communauté, a-t-il expliqué au magazine The Ring. Je ne dirais pas que c’est un job, je le fais entre mes combats, mais c’est en tout cas quelque chose qui me rend heureux.”

Pilote d’hélicoptère

L’une des autres passions de Kevin Lerena est de piloter des hélicoptères, un talent qu’il pourrait d’ailleurs bien exploiter une fois qu’il aura raccroché les gants pour en faire son métier.

Le Sud-Africain a des passions originales. ©D.R.

Mais cela n’est pas sans risque : en 2021, le boxeur a ainsi échappé à un accident fatal, n’étant que légèrement blessé lors d’un crash survenu au cours d’un entraînement avec son instructeur. Les photos publiées ne laissent pas de place à l’interprétation : le boxeur s’en est particulièrement bien sorti !

Un père de famille comblé

Papa de trois enfants (Brooklyn, Ivy et, depuis un mois, Malakai Anton), Kevin Lerena se présente sur les réseaux sociaux comme un authentique “family man”. “Ma famille est mon socle, l’amour de mes proches est capital pour moi, dit-il. Ils me permettent de travailler dur afin de leur assurer un futur. C’est important dans la vie d’un sportif de haut niveau de bénéficier de ce soutien.”