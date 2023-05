Le triathlète Marten Van Riel revient après… 11 mois de blessure : “J’ai été très proche d’une fin de carrière”

À lire aussi

Habitué des réseaux sociaux, où il a toujours affiché un sacré sens de l’humour, Marten apparaissait préoccupé, expliquant toute sa frustration de devoir se contenter de quelques minutes de course à pied, sans voir aucune amélioration. Le 22 octobre 2022, il annonçait mettre un terme à cette année noire en espérant que la suivante permette d’assouvir sa passion pour le triathlon et de se qualifier pour les Jeux de Paris. Et il semble que la poisse a décidé de le lâcher puisque le voilà au départ d’une course ce vendredi, au Japon.

Marten Van Riel a terminé l'épreuve en juin, à Leeds, dans la douleur...

Marten, comment allez-vous ?

”Bien, bien… Je ne suis pas encore très optimiste, mais je pense que je suis sur la bonne voie. J’ai encore mal après l’entraînement, mais on m’a dit que c’est normal parce que je n’ai pas couru pendant cinq mois. Je sens que je progresse. C’est donc la conséquence de ma chute à Leeds, mais aussi du fait que j’ai encore couru pendant six ou sept semaines avec cette blessure. J’avais un peu mal. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 3. Mais, fin juillet, c’était fini ! J’ai essayé de reprendre fin septembre-début octobre. Mais, un mois plus tard, j’en étais à 20 km par semaine alors que, normalement, j’en cours 100-110. Mais je continuais à avoir mal. Pas beaucoup, peut-être 2 sur 10, mais ce n’était pas possible de continuer comme ça.”

De quoi avez-vous souffert exactement ?

”Ma blessure se situait au niveau du talus, donc de l’articulation de la cheville. Le médecin m’a dit que j’ai été très proche de la fracture, ce qui aurait nécessité une opération avec la pose de vis. Pour quelqu’un qui court beaucoup comme moi, c’était sans doute la fin de carrière. Mais je n’y ai pas pensé. Mais j’avais peur de ne pas pouvoir retrouver mon niveau parce que, pour moi, la course à pied est un long travail, année après année. Alors, vous pensez si cinq mois sans courir, c’est un choc.”

À lire aussi

Pendant cette période, avez-vous continué à nager et rouler ?

”La plupart du temps oui. Disons que, quand j’ai vu que j’étais incapable de courir fin octobre, j’ai décidé de tout arrêter. Aucun entraînement en novembre ! Je pense que j’en avais besoin, à la fois physiquement et mentalement, car je ne me souviens pas m’être reposé pendant un mois au cours des dix dernières années. Juste avant, en septembre, je m’entraînais en natation, mais beaucoup à vélo. Je ne devais pas être loin des entraînements d’un cycliste pro préparant la saison.”

Vous étiez prêt pour le Tour des Flandres…

”Plutôt Liège-Bastogne-Liège !”

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

”J’ai recommencé à courir le 1er janvier et j’ai ressenti ça comme un nouveau départ. Depuis lors, je n’ai pas rencontré de problème. Au début, je m’entraînais à l’intérieur avec un système limitant le poids du corps. Pour les sorties, c’était très court. Cinq fois deux minutes. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, tout a été planifié en concertation avec le médecin, le kiné et mon coach, Glenn Polleunis.”

guillement



Dans quel état de forme vous présentez-vous à Yokohama ?

”Je ne suis pas encore à 100 %, mais c’est normal et ce n’est pas grave. J’en suis à 60 ou 70 km de course à pied par semaine. Avec peu d’intensité. Donc, rien d’exceptionnel. Mon objectif, cette saison, est de revenir à mon meilleur niveau pour la finale fin septembre, à Pontevedra. Jusque-là, je veux surtout retrouver mes sensations en compétition, mes adversaires aussi. Je pense que ce sera encore dur lors des mois de juin et de juillet.”

Comment avez-vous vécu cette période sans compétition ?

”L’année dernière, c’était très dur parce que je n’avais aucune perspective. Personne ne pouvait me dire quel était le problème et combien de semaines ou de mois seraient nécessaires pour guérir. Mentalement, je n’étais pas bien. Mais, maintenant, je veux vraiment revenir ! Je sais que les premières courses ne seront pas extraordinaires, mais elles figurent dans mon processus de reconstruction. Là, je veux juste retrouver le plaisir de la compétition avant d’afficher de nouvelles ambitions.”

Les Jeux de Paris seront votre dernier grand objectif sur la distance olympique…

”Oui. Avant de m’aligner sur longues distances. Cette année, en août, je voudrais participer à une ou deux épreuves mi-distances. Mes entraînements actuels correspondent bien à ce type de courses…”

Est-il possible que vous vous aligniez en Belgique ? À Menin ou à Knokke ?

”Oui. À Menin. Pas à Knokke parce que c’est trop proche de Pontevedra. Mais je ne veux pas trop en dire. Il est encore trop tôt. En août, il y a deux épreuves du PTO (Professionnal Triathletes Organisation), le 4, à Milwaukee, et le 20, à Singapour. Si je ne reçois pas d’invitation pour l’une de ces épreuves internationales, je pourrais m’aligner en Belgique.”

guillement



Vous entraînez-vous toujours en Espagne ?

”Oui. J’y passe d’ailleurs la plupart de mon temps. Je m’entraîne donc avec le groupe de Glenn Polleunis. Ce n’est pas le même niveau qu’avant quand j’étais avec Jelle Geens, Vincent Luis et les autres. Mais on essaie de monter. Pour moi, c’est important. Je n’ai pas besoin de partenaires pour me pousser parce que j’ai l’habitude de m’entraîner très dur. Mais j’en ai vraiment besoin pour donner un rythme à mes journées, notamment en natation. Quand je suis seul en Belgique et que j’ai prévu de nager à neuf heures, je suis parfois distrait et je me retrouve à la piscine à onze heures. Avec le groupe, quand l’entraînement est fixé à 8 heures, je dois être là. Si je suis fatigué, je ne peux pas me dire que j’irai nager dans une heure.”

Quelle vue avez-vous sur la concurrence actuelle, même si la saison commence seulement ?

”On a vu l’année dernière qu’il y avait une nouvelle dynamique de course, notamment avec les Français. Pour moi, c’est intéressant parce que des gars comme Léo Bergère, Vincent Luis, Dorian Coninx sont très offensifs. Ils sont bons en natation, mais aussi à vélo. Avant, avec les Norvégiens Kristian Blummenfelt et Gustav Iden, très forts à vélo, le peloton se regroupait après la natation. Si je sors cinquième de l’eau et que les autres reviennent, je perds l’un des mes atouts. Je ne dis pas que je ne pourrais pas décrocher une médaille à Paris en sortant d’un grand groupe, mais il est évident que ce serait plus facile avec un petit. Avec une dizaine de gars en tête après le vélo, mes chances grandiraient. J’espère que, parce que c’est à Paris, les Français voudront être devant et que je pourrai en profiter un peu. En tout cas, l’idéal serait de distancer le plus possible des gars comme le Britannique Alex Yee ou le Néo-Zélandais Hayden Wilde qui sont trop forts à pied. Et même Jelle (Geens).”

Avez-vous gardé de bons contacts avec Jelle Geens ?

”On se voit presque tous les jours quand je suis à Gérone. On ne s’entraîne pas ensemble puisqu’on a chacun notre groupe. Mais nos horaires de piscine coïncident souvent. On se voit. On boit un café.”

L'esprit d'équipe en Belgique : Marten Van Riel, Claire Michel et Valérie Barthelemy relèvent un Jelle Geens, au bout de l'effort. ©BELGA Nieuwsbrief

Avez-vous encore des ambitions pour le relais mixte avec Claire Michel et Valérie Barthelemy ?

”Bien sûr ! Je pense que nous formons un bon groupe, au sein duquel il y a une réelle fraternité entre nous, plus que dans d’autres pays. Nous sommes toujours contents de la réussite des uns et des autres. J’ai suivi les courses de Claire en début de saison et je lui ai envoyé un message de félicitations parce que, pour elle, ces trois dernières années ne furent vraiment pas évidentes avec les blessures. Et c’est bien de voir qu’après un bon bloc d’entraînements, elle figure encore dans le top. Ce groupe, c’est notre force aussi !”