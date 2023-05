Ryad Merhy vs. Kevin Lerena : "Le combat arrive au bon moment"

" C'est un objectif majeur pour moi, dit Lerena, afin d'avoir la chance de devenir le troisième Sud-africain sacré champion WBC. Et puis avoir le titre en bridgerweight, c'est peut-être recevoir une chance de briller en poids lourds, la catégorie reine ! La plus glamour… et celle où il y a l'argent."

À l'Emperor's Palace, où sera décernée une ceinture WBC Silver, le gaucher sud-africain (31 ans ; 28 victoires dont 14 K.-O. pour 2 défaites) est bien décidé à renouer avec le succès après s'être incliné en décembre dernier à Londres, chez les lourds face à Daniel Dubois : " Il est important pour moi de m'imposer, et si possible de manière vraiment convaincante."

C’est pourtant Merhy (30 ans ; 31 victoires, 1 défaite) qui partira légèrement avec les faveurs du pronostic. Cinq ans après sa défaite à Marseille contre le (toujours) champion du monde WBA Goulamirian, trois ans et demi après un succès contre le Hongrois Szello pour le titre interim (devenu WBA World et matérialisé par une victoire sur le Chinois Zhang), le Bruxellois se prévaut d’une nouvelle maturité et d’une meilleure gestion de ses émotions.

"Merhy n'est pas un adversaire facile ? Tant mieux, les meilleurs doivent affronter les meilleurs ! rétorque Lerena. Je suis excité à l'idée de relever ce challenge."

Lerena et Merhy sont d'accord sur une chose : le combat ne devrait pas aller au bout des douze rounds. " Nous sommes deux boxeurs aimant les grandes occasions, assure Lerena, qui avait déclaré forfait sur blessure pour le combat prévu en 2021 à Bruxelles. Nous sommes devenus de meilleurs boxeurs. Le combat arrive au bon moment maintenant !"