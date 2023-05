Triathlon (World Series) à Yokohama : Jelle Geens 7e, Marten Van Riel 13e !

Sorti de l’eau en 9e position, Marten figurait dans le groupe de tête, composé d’une vingtaine de concurrents parmi lesquels les Français Léo Bergère et Dorian Coninx ainsi que le Néo-Zélandais Hayden Wilde. Les deux autres Belges, Jelle Geens et Arnaud Mengal, sont sorti aux 38e et 40e places, devant… le champion olympique norvégien Kristian Blummenfelt (43e).

Sur les routes trempées du cente-ville de Yokohama et malgré toute la bonne volonté du trio Bergère-Wilde-Van Riel, le deuxième groupe revint pour former un peloton d’une quarantaine de triathlètes, emmenés cette fois par… Blummenfelt ! Mais même le puissant Norvégien ne parvint pas à s’échapper, si bien que la victoire devait se disputer à pied. Et, là, ce fut Wilde qui se révéla le plus rapide, s’imposant en 1h42’13, devant l’Australien Matthew Hauser et le Portugais Vasco Vilaca, tous deux bien revenus de l’arrière.

Coninx et Bergère échouaient donc au pied du podium, juste devant le Suisse Adrien Briffod et… Jelle Geens, à 30 secondes. Un peu court physiquement, Marten Van Riel s’est, lui, classé à une encourageante 13e place, à 1’12 du vainqueur, Arnaud Mengal pointant au 37e rang, à 4’18. Une belle expérience pour le Brainois…

Côté féminin, Claire Michel et Valérie Barthelemy ont souffert sous la pluie battante, terminant aux 26e et 35e places assez loin derrière la Britannique Sophie Coldwell qui s’est offert une victoire de prestige (sa première en World Series !), en 1h53’32, devant la surprenante Mexicaine Rosa Maria Vidal et l’Américaine Taylo Knibb.