Sensation à Uccle : le Watducks, très réaliste, sort le Léo

Léopold – Watducks (aller 3-4) 2-3

Léopold : Henet ; Zimmer, Van Strydonck, Forgues, Eaton ; De Trez, Boccard, Baumgarten ; A. Verdussen, Boon, Englebert, puis Cuvelier, Muschs, Poncelet, Thiéry, Leeuw

Watducks : Vandenbroucke ; Petit, Charlet, Willems, Van Marcke ; Sidler, Wilbers, De Paeuw ; Ghislain, Dykmans, Rogeau ; puis Dumont, Depelsenaire, Van Oost, de Backer, Langendries

Arbitres : MM. T. Bigaré et S. Michielsen

Cartes vertes : 30e Forgues, 47e Charlet, 48e Degroote, 50e Dykmans

Cartes jaunes : 62e Van Oost, 69e Dykmans.

Les buts : 28e Baumgarten sur suite de pc (1-0), 31e Charlet sur pc (1-1), 57e de Backer (1-2), 61e Charlet sur pc (1-3), 70e A. Verdussen sur pc (2-3)

Penalty corner Léopold 1/13 et Watducks 2/2

Le Léopold ne remportera pas le titre cette saison. Les Ucclois ont été sortis par des Brabançons réalistes et appliqués.

Après leur défaite (3-4), le Léopold devait réagir au plus vite. Dès la 3e minute, Tom Boon recevait deux pc. Le premier était contré. Le second était sorti par Dykmans. Le Léo forçait déjà son 3e pc à la 7e minute. La phase ne donnait rien. Le Watducks jouait très bas en ce début de rencontre. Le Watducks montait en puissance après 10 minutes, mais ne créait rien dans le cercle. En dehors des trois pc, le Léo a obtenu une percée sur la baseline de Baumgarten. La balle revenait en direction de Vandenbroucke. Une balle flottante qui aurait pu être piégeuse. Le premier quart n’a pas encore atteint un haut niveau.

Le deuxième quart était pauvre en grosse occasion. A la 25e minute, on recensait un tir de De Paeuw touché par Rogeau dans le cercle. La balle n’était ni dangereuse ni cadrée. Boon récupérait une passe de… Willems qui pensait que de Paeuw était dans son dos. Vandenbroucke sortait bien. Van Oost concédait le 4 pc à la 28e minute. La phase était ratée, mais la balle arrivait sur Baumgarten qui faisait trembler les filets (1-0). Le Léo, réduit à 10 après la verte de Forgues, concédait son premier pc à la 30e minute pour un jeu dangereux de Muschs. De Trez partait trop tôt et devait quitter la phase. Charlet rétablissait directement l’égalité (1-1). Le pc était le grand acteur de ce deuxième quart. Le Léo obtenait son 5e pc à la 34e minute. Le pc était stoppé sur la ligne. Sur le pc suivant, Boon oubliait la balle. Ghislain s’offrait un tir en bord de cercle.

Le 8e pc était accordé pour le Léo à la 37e minute. C’est Arthur Verdussen qui allait le chercher. Il ne débouchait sur rien. A la 39e minute, Ghislain récupérait une balle, partait en une deux et cadrait un gros tir qu’Henet sortait. Le Watducks reculait dans ses 25 et défendait à mort face à un Léo qui cherchait la faille. Les occasions restaient absentes. Charlet prenait une verte, mais le Watducks gérait son infériorité numérique. Baumgarten tentait un tir à la 50e minute. Il n’était pas cadré. Dykmans prenait aussi une verte. Le Léo dominait sans se montrer dangereux.

Dans le dernier quart, Boon déviait un centre de Cuvelier. Vandenbroucke était attentif. Sur un contre, de Backer armait un gros tir en pleine lucarne. Le Watducks célébrait le but. Le Léo réclamait un backstick. Les deux arbitres discutaient, mais validaient le but. Il restait 12 minutes.

Le Léo jetait ses forces dans la bataille. Il pensait obtenir un pc, mais sur le contre, c’est le Watducks qui obtenait son 2e pc. Charlet le marquait. Le Watducks venait de tuer le suspense en 3 minutes.

A la 62e minute, le Léo forçait son 9e pc qui amenait le 10e pc. La série de trois pc ne donnait rien pour les Ucclois.

Les Ucclois continuaient à dominer et à pousser, mais la défense du Watducks avait une réponse à tout. Le Léo provoquait son 12e pc ! Arthur Verdussen réduisait le score sur suite de pc. Henet était sorti à la dernière minute.

Le score ne bougeait plus. Le Watducks se qualifie pour la finale où il sera opposé à la Gantoise, soit les 3e et 4e du championnat régulier.

Gand se qualifie pour la finale malgré une courte défaite

Dragons – Gantoise 3-2

Dragons : Van Doren ; Lootens, Della Torre, Geers, Harte ; Rubens, Denayer, Gougnard ; Martinez, Govers, Raes ; puis T. Luyten, M. Luyten, Foubert, L. Putters, R. Putters

Gantoise : Santiago ; Madeley, M. Deplus, T. Deplus ; Kina, Goyet, Murray, Masson ; Tynevez, Hellin, Duvekot ; puis Desgouillons, T. Clément, M. Clément, Esquelin, Molenaar

Arbitres : Mme C. Martin-Schmets et M. M. Dutrieux

Cartes vertes : 33e Lootens, 66e Tynevez

Les buts : 6e Gougnard (1-0), 22e Duvekot sur pc (1-1), 37e Duvekot sur pc (1-2), 53e Della Torre sur pc (2-2), 65e Rubens (3-2)

Penalty corner : Dragons 1/4, Gantoise 2/2

Hier, Gand a remporté la manche aller après une belle démonstration de hockey total. Comme le rappelait Pascal Kina, “ce n’était que la première manche, rien n’est encore joué”. C’est quand même avec un avantage moral et chiffré que les Gantois abordaient cette seconde manche. Attention au Dragons et son ADN de vainqueur qui est tout à fait capable de renverser la situation. Une chose est certaine : il ne devrait pas y avoir de phase de temporisation en début de match.

L’entame de match était idéale pour le Dragons qui obtenait un premier pc après une poignée de secondes. Govers le tirait à côté. A la 6e, Gougnard ouvrait le score en contrôlant en hauteur une balle puis en tirant à la droite de Santiago. Dans la minute suivante, Govers sur la gauche tirait dans un angle impossible dans le filet latéral du but. Cela allait dans tous les sens, avec beaucoup de tension. Le duo arbitral était parfois chahuté. Loin de calmer les échanges, les joueurs gantois repartaient à toute vitesse en contre. En fin de premier quart, Geers recevait une louche sur le flanc droit, contrôlait et entrait dans le cercle pour tirer à côté de l’objectif. Gand avait aussi une situation intéressante lorsque T. Deplus trouvait d’une transversale splendide Tynevez sur l’autre flanc. Celui-ci tentait sa chance, c’était contré et passait au-dessus de l’objectif.

Gand essayait de contrôler les échanges durant le second quart et à la 22e, T. Clément forçait un pc pour une poussée volontaire dans les 25. Le pénalty était joué en phase vers Duvekot au poteau droit qui égalisait. La suite du quart restait tendue mais peu fertile en occasions. On notait un arrêt de Van Doren sur un tir et une passe tranchante de Kina que personne ne reprenait.

Gand tuait tout suspense dès le début du troisième quart-temps. Les Flandriens se procuraient un second pc qui était à nouveau converti, une nouvelle fois sur phase et à nouveau par Duvekot. Le Dragons n’attaquait plus que par sens du devoir. A l’image de Gougnard qui réalisait un récital sur la gauche et servait M. Luyten dont le tir était écarté par Santiago. Sur le contre, Tynevez tirait à côté du but. T. Luyten réalisait un petit pont sur la droite et passait à Govers. L’Australien shootait violemment, Santiago détournait à nouveau. Dans l’autre sens, M. Deplus réalisait un geste exceptionnel, un grand pont en l’air, pénétrait vers le cercle et voulait passer en retrait au lieu de tirer. Van Doren écartait le danger. Martinez obtenait un pc. Govers sleepait sur la droite de Santiago. Le gardien argentin sortait la balle du sabot. Sur le contre, Duvekot était proche du triplé, son essai était trop croisé.

Govers tirait aussi au but et touchait un pied pour un pc. Della Torre le convertissait d’un sleep en hauteur. Govers jouait rapidement une faute et filait vers Santiago mais tirait au-dessus du but. Belle descente de Della Torre qui passe à Martinez : cela termine au-dessus du but. A 6 minutes du terme, le pc héritait d’un pc. Della Torre ne tirait pas directement et était heurté par un joueur de Gand. Les arbitres donnaient d’abord stroke puis après concertation un dégagement pour une obstruction. Rubens marquait à 4 minutes du terme d’une belle reprise. Le Dragons jouait la fin du match sans gardien. Le score n’évoluait plus, Gand se qualifiait pour une seconde finale d’affilée après avoir bien contrôlé les échanges durant les seconds et troisièmes quarts. Le Dragons pourra regretter de n’avoir pas inscrit un second but dans le premier quart mais a montré sa classe en remportant la rencontre.

Le programme de la semaine

Finales (au Dragons)

Watducks - Gantoise Sam 16h15

Gantoise - Watducks Dim 16h15

Match pour la 3e place (au Dragons)

Léopold - Dragons Jeu 15h45

Barrages

Antwerp - Uccle Sport Sam 15h

Uccle Sport - Antwerp Dim 15h