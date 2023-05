Karaté : Quentin Mahauden décroche une superbe médaille d'or à Rabat !

Arrivé cette semaine à Rabat, théâtre de la deuxième Premier League de la saison après Le Caire fin janvier, avec le statut de n°3 mondial, Quentin y a décroché l’or face au représentant d’Arabie saoudite Sultan Alzahrani (24 ans/n°11). Un formidable résultat pour celui qui est déjà qualifié pour les Jeux européens mi-juin, à Cracovie !

Pour en arriver-là dans cette compétition réservée (maximum) au top 100 mondial, Quentin Mahauden était sorti en tête de sa poule de quatre concurrents avec trois victoires impressionnantes face à l’Italien Pietromarchi, au Kazakh Zhangbyr et au Slovaque Janovcik. Ensuite, le Brabançon avait démontré son sang-froid…

Mené par le Turc Bulut en quarts (0-3) et par le Français Berthon en demis (0-2), Quentin Mahauden s’était à chaque fois imposé. Face au Turc (22 ans/n°7), il avait fini par l’emporter sur le score de 6-3 et contre le Français (23 ans/n°37), il avait placé deux coups de pied à la tête pour mener 6-2, terminant le combat avec un dernier point (7-2).

En -84 kg, Whalid Deghali et Anouar Bougrine furent moins heureux puisqu’ils ne sont pas parvenus à se qualifier pour les quarts de finale. Dans une poule de trois, Whalid a gagné son premier combat face à l’Ukrainien Toroshanko, mais a perdu le deuxième contre l’Égyptien Ramadan, celui-ci terminant premier de la poule.

Quant à Anouar, il a battu le Japonais Eto, mais s’est ensuite inciné contre le représentant d’Arabie saoudite Alnashri. Malgré une autre victoire, convaincante, contre le Norvégien Adrian, Anouar Bougrine terminait deuxième de la poule.

Côté féminin, Nesrine Bougrine, la sœur d’Anouar, a signé un superbe parcours en -68 kg avec trois victoires, face à la Turque Eltemur, à la représentante des Émirats arabes unis Khasaif et à la Taïwanaise Chao. Arrivée en quarts de finale, Nesrine s’est inclinée (2-3) face à la Slovaque Krivdova, battue en demis par la Suissesse Quirici, privant ainsi la Liégeoise du combat pour le bronze. Dommage…

En marge de ce déplacement de l’équipe belge au Maroc, les nouvelles sont inquiétantes concernant Youness Oualad (-67 kg) et Luca Costa (+84 kg). Victime d’une double fracture de la mâchoire lors de la Premier League en Égypte, le premier est toujours privé de compétition par le corps médical. Quant au second, il souffre du dos. On évoque une hernie discale et même une possible opération.