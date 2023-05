Ryad Merhy revient sur sa défaite contre Kevin Lerena : “J’étais trop dans la réflexion et pas assez dans l’action”

Avant de préciser : “Je n’étais qu’à 60 ou 70 % de mes capacités. Cela m’énerve mais je n’ai pas pu m’exprimer comme j’aurais dû le faire.”

guillement Je n’étais tout simplement pas présent dans les moments importants !

En guise d’explications, le boxeur bruxellois de 30 ans pourrait avancer “plusieurs paramètres”. Mais il préfère retenir comme principale raison à son revers un état d’esprit défaillant.

La décision des juges a été unanime en faveur du boxeur local. ©D.R.

”J’ai senti dès le premier round que mon corps ne réagissait pas comme il le fallait, que je n’avais pas d’impact et que je n’étais pas dans un grand soir. Je n’étais tout simplement pas présent dans les moments importants ! juge Merhy. Là, en revoyant le combat, je me dis : mais pourquoi je le regarde, pourquoi je ne travaille pas davantage ? Le manque de rythme s’est peut-être fait plus ressentir que je ne l’avais imaginé. Quoi qu’il en soit, j’étais trop dans la réaction et pas assez dans l’action. On a vu à la fin du combat que j’étais capable d’enchaîner trois, quatre coups, mais j’aurais dû le faire plus tôt.”

À lire aussi

Si notre compatriote pouvait encore prétendre à la victoire après quatre rounds (deux juges avaient une égalité), le pointage après huit rounds ne lui laissait plus le choix : il avait besoin d’un K.-O. pour s’imposer, surtout après la perte d’une neuvième reprise très nerveuse.

Un avenir en bridgerweight

”Je savais que j’étais en retard mais, encore une fois, c’était plus une question d’état d’esprit que de stratégie à adapter, rétorque-t-il. J’attendais une étincelle qui n’est jamais venue. J’ai donné trop de rounds facilement, en n’étant pas assez actif. Étant perfectionniste, je sais que je n’ai pas fait le job. Malgré tout beaucoup de rounds étaient serrés mais Lerena mérite sa victoire. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c’était son soir et que pour moi, c’était partie remise !”

Kevin Lerena a gagné le droit de défier le tenant du titre mondial. ©Emperors Palace

Cela signifie-t-il que Ryad Merhy se voit toujours un avenir dans cette division ? “Oui, aujourd’hui c’est vraiment ma catégorie ! Je n’ai pas fait une croix sur le titre mondial et je compte bien me repositionner rapidement en affrontant des boxeurs du top 5 comme le Croate Babic ou autre. Je n’ai, en tout cas, pas l’intention de redescendre en poids lourds-légers.”

Qui sait si Lerena et Merhy ne se retrouveront pas un jour, non plus pour une finale avant la lettre, mais pour un combat avec la ceinture mondiale comme enjeu !