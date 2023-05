Nouveauté : une formation pour lutter contre la maltraitance des enfants dans le sport

Concrètement, sous la houlette de l’Adeps, les formateurs de l’association Yapaka dispenseront leurs conseils et partageront leurs expériences auprès des étudiants de la Faculté des Sciences de la Motricité de l’UCLouvain. Et ce, dans le cadre du cours de Bac 1, intitulé “Regards croisés sur les grandes questions du sport”.

Cette formation (gratuite) aura donc lieu ce mardi 16 mai, de 8h30 à 10h30, dans les auditoires de la Faculté et délivrera un certificat de participation. Les étudiants en éducation physique et futurs professionnels dans ce domaine d’activité sont, en effet, tous concernés par la violence dans le sport.

La publication d’une étude européenne a conforté l’Adeps dans l’idée de mettre tout en œuvre en termes de prévention et de protection au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Menée auprès d’un public de 1 500 adultes, âgés de 18 à 30 ans, ayant pratiqué un sport organisé avant leurs 18 ans, cette étude a révélé de nombreux enseignements sur la “violence”, ce terme englobant des comportements comme le harcèlement ou l’intimidation, voire pire encore.

Pour le milieu sportif, cinq formes de “violence” ont été relevées : la négligence (ex. ne pas être correctement équipé ou soigné), la violence psychologique (ex. être critiqué sur l’apparence physique, humilié), physique (ex. être puni par des exercices), sexuelle sans contact (ex. être regardé de manière insistante, inappropriée) et avec contact (ex. être forcé à embrasser). L’exposition à la violence interpersonnelle, provenant d’un coéquipier ou d’un entraîneur, augmente avec le niveau de compétition. Et l’Adeps s’est associée à Yapaka, le programme de prévention de la maltraitance.

”Yapaka est né en 1998, au lendemain de l’affaire Dutroux, avec la volonté d’inscrire la maltraitance dans un programme et de travailler avec l’ensemble des secteurs, dont le sport. Le domaine de la maltraitance d’enfants est une matière qui nous met au travail en permanence avec des réalités sociales et familiales complexes évoluant au fil du temps et dont il faut tenir compte…” explique Claire-Anne Sevrin, qui propose des outils d’information et de sensibilisation.

Informer, sensibiliser, former

Informer, sensibiliser, former : tels sont les mots d’ordre de l’Adeps vis-à-vis de tous les acteurs du monde sportif, où il faut identifier d’où vient cette violence pouvant traumatiser.

”Les coéquipiers, les entraîneurs, mais aussi l’entourage sont concernés. Il ressort d’une étude sur la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles que les jeunes sont motivés prioritairement par le fait de s’amuser. Ce qui peut entrer en conflit avec l’esprit de compétition. Il faut donc se poser les bonnes questions. Doit-on mettre à l’écart un jeune joueur moins performant que son partenaire pour espérer gagner un match ?” explique Olivier Courtin, agent de liaison de l’Adeps en matière de maltraitance. “Ces entités brassent beaucoup d’acteurs sportifs que nous voulons sensibiliser à la problématique. La prévention de la maltraitance et la protection de l’enfance, c’est l’affaire de tous !”