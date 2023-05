Circuit Mare Nostrum: Valentine Dumont améliore son record de Belgique du 400m libre à Barcelone

Avec ce record, Dumont se rapproche du temps de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, fixé à 4:07.90.

Dumont, 22 ans, détient aussi les records nationaux du 200m libre et du 200m papillon en grand bassin ainsi que ceux en petit bassin du 100m, 200m et 400m libre et du 200m papillon.

Valentine Dumont a ensuite pris la 2e place de la finale B du 100m libre en 55.45 derrière la Britannique Anna Hopkin (54.71). Le record personnel de l'ondine namuroise sur la distance est de 54.90.

Fleur Vermeiren a été éliminée elle en séries du 100m brasse avec le 40e temps, en 1:13.46. Elle dispose d'un record personnel en 1:09.13.

Le circuit Mare Nostrum se compose de trois meetings. Celui de Canet-en-Roussillon s'est tenu le week-end passé. Celui de Monaco concluera le triptyque les 20 et 21 mai.