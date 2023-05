Special Olympics Belgium : “Le mot d’ordre général, c’est l’inclusion”

Fondé en 1979, Special Olympics Belgium a pour objectif de donner à ces athlètes porteurs d'un handicap la possibilité de participer à des programmes sportifs et d’entraînement. Ce qui leur permet de s’épanouir personnellement et socialement et de briser le tabou encore trop répandu qui entoure le handicap mental. C’est dans le magnifique complexe provincial De Nekker que les différentes épreuves vont se dérouler. Pendant quatre jours, environ 3 400 athlètes, 60 partenaires unifiés (athlètes sans handicap mental), 1 000 coachs, 10 000 supporters et 3 000 volontaires œuvreront pour faire de cet événement une réussite totale. Les sportifs, eux, tenteront de briller dans 22 sports (voile, cyclisme, kayak, athlétisme, floorball, football, badminton, natation, gymnastique, équitation, basket, judo, netball, bowling, tennis, etc.), mais aussi dans des disciplines adaptées. Avec à la clé, pour chacun, une médaille ou un certificat de participation. Car la différence entre les Special Olympics et les sports paralympiques se situe bien là. À Malines, il n’y aura aucun perdant, que des gagnants.

Special Olympics Belgium va mettre le sport à l'honneur pendant toute la semaine à Malines.

Une différence avec les paralympiques

Les responsables expliquent d’ailleurs la différence entre les deux mouvements : “Les deux organisations ont leurs propres caractéristiques. Les Jeux paralympiques ont lieu dans le même cycle de quatre ans que les Jeux olympiques. Des athlètes de haut niveau ayant un handicap physique, visuel ou mental y participent. Les athlètes doivent d’abord se qualifier avant d’être autorisés à participer, ce qui entraîne une préparation intensive. Une fois cela fait, tous les athlètes se battent avec détermination pour la médaille d’or. Les Jeux mondiaux d’été et d’hiver de Special Olympics ont également lieu tous les quatre ans, mais pendant les années non olympiques. Toute personne ayant un handicap mental peut participer à ces Jeux dès l’âge de 8 ans. Tous les athlètes ont une chance égale de victoire, car les athlètes sont répartis par niveau et par sexe. Le serment de Special Olympics étant : je veux gagner, mais si je ne peux pas gagner, je participerai de tout mon cœur.”

Un mouvement fondé par la famille Kennedy

Marie Van Herreweghe, responsable protocole des Special Olympics Belgium, dont la cérémonie d’ouverture se déroulera ce mercredi dans le stade de football du FC Malinois en présence du prince Laurent, développe la philosophie d’un mouvement né de la volonté d’Eunice Kennedy Shriver, sœur du président américain John Fitzgerald Kennedy, dont l’autre sœur, Rosemary, souffrait d’un handicap à la suite d’une lobotomie. : “Le mot d’ordre général, c’est l’inclusion. C’est l’esprit de partage et de bien-être. C’est aussi une volonté de tolérance et de respect. Donner de sa personne, de son cœur et de son temps pour les personnes en situation de handicap. Pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour les parents. Car souvent ils sont incompris et pas toujours bien soutenus. Il faut encore changer les mentalités. Je suis volontaire depuis dix ans et ce que je veux, c’est que chaque athlète s’amuse et se sente comme un roi lors de ces journées. Je vais vous raconter une anecdote qui date de 2014 quand je m’occupais de la remise des médailles. Un jeune était fâché après avoir remporté une médaille d’or. Il en voulait une de bronze et donc il a échangé la sienne avec celle d’un autre sportif. C’est magnifique comme atmosphère. J’invite vraiment tout le monde à venir à Malines jeudi, vendredi et samedi pour assister aux différentes épreuves.”

Des bilans de santé réalisés par des spécialistes

Pour participer, les athlètes en situation de handicap doivent être inscrits dans un club ou une fédération sportive. Et pour faire d’une pierre deux coups, des spécialistes de la santé seront présents sur le site pour réaliser des bilans. Audiologues, podologues, ophtalmologues, dentistes ou orthopédistes réaliseront des examens. Les participants sont alors invités à consulter des spécialistes si des problèmes sont découverts. “Pour eux, c’est le week-end de l’année, nous explique le docteur Emmanuel Fouarge, administrateur de Special Olympics. Ce sont des athlètes et c’est valorisant pour eux d’être considérés comme tels. Nous avons pu remarquer que les enfants souffrent de diverses pathologies. On profite de leur présence pour qu’ils puissent voir des spécialistes. On s’occupe de leur bien-être ; ils méritent d’être suivis. On en parle aussi avec leur entourage, présent ce jour-là.”