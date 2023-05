Nos représentants se sont, en effet, classés deuxièmes, en 9:41.30, de l’épreuve par équipes, derrière la Slovénie (9:38.91), la Tchéquie (9:41.71) prenant, elle, la troisième place.

Médaillé de bronze au Mondial l’an dernier, à Treignac, Montulet et Bogaerts étaient, cette fois, associés à Meersmans et non Samuel Pype, lequel s'était classé 12e de l’individuel mercredi.

Cette médaille d’argent mettra du baume au coeur de Léo Montulet, le Dinantais de 25 ans, affilié au Cercle Nautique Meuse et Lesse (comme Laurane Sinnesael), ayant terminé au pied du podium individuel pour cinq centièmes de seconde !

Léo avait été devancé par le Français Barouh, vainqueur en 9:20.99 devant le Slovène Oven (9:24.74) et son compatriote Bonnetain (9:25.35 pour 9:25.41 au Belge, sixième du dernier Mondial).

Les trois autres Belges avaient intégré le top 12 avec, dans l’ordre, Kilian Meersmans 7e (9:42.06), Joren Bogaerts 8e (9:46.68) et donc Samuel Pype 12e (9:49.35).