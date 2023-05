Hanne et Stijn Desmet font-ils une bonne affaire en quittant les Pays-Bas pour Salt Lake City et Montréal ? “Vu le niveau, on ne perdra pas au change”

Le premier point de chute, pour six semaines, d’un été qu’ils passeront à s’entraîner ensuite à Montréal, au Canada, jusqu’en octobre. Deux destinations qui n’ont rien à envier aux infrastructures de Thialf, où la fratrie belge avait ses habitudes depuis 2018.

Hanne Desmet se réjouit de pouvoir s'entraîner aux États-Unis.

”La patinoire de Salt Lake City, celle des Jeux olympiques de 2002, est magnifique, souligne Hanne Desmet à l’issue de son entraînement à Hasselt. Le complexe est super beau, la salle de fitness est parfaitement équipée, ce sont même de plus belles infrastructures qu’aux Pays-Bas. À Montréal, la glace sera également très rapide pour les entraînements, la piste étant entièrement dédiée au short-track.”

Pour la médaillée de bronze olympique, le changement sera moins important que pour son cadet : son compagnon, le patineur de vitesse américain Joey Mantia, vit dans la capitale de l’Utah.

guillement À Salt Lake City, où habite mon compagnon Joey (Mantia), je rejoins en quelque sorte ma deuxième maison.

”Je suis évidemment très enthousiaste à l’idée d’aller aux États-Unis et habiter chez Joey à Salt Lake City. J’y suis allée souvent l’an dernier et je m’y sens très bien. Je me suis, par ailleurs, déjà entraînée avec l’équipe américaine. Il est vrai que j’ai affirmé que quitter les Pays-Bas, c’était un peu comme quitter la maison, mais je rejoins ma deuxième maison, donc ce n’est pas trop grave”, sourit Hanne.

Qui se dit surtout soulagée qu’une décision ait enfin été prise après de longs mois d’incertitude quant à l’avenir. “Nous savions que des solutions existaient, dans différents pays, mais cela a pris du temps. Pour moi, la solution retenue est la meilleure. Les États-Unis et le Canada font partie des pays du top. Les filles ont un niveau équivalent à celui des Néerlandaises, je ne vais pas perdre au change.”

Stijn Desmet va trouver des sparring-partners de qualité en Amérique du Nord.

Dans le cas de Stijn Desmet ainsi que des relais masculin et mixte, on peut même parler d’une très bonne affaire !

”Pour l’ensemble de l’équipe et pour moi-même, les perspectives semblent en effet très positives”, commente le vice-champion du monde du 1000m, qui devrait loger dans une maison avec quatre équipiers belges. “Le Canada est champion olympique chez les hommes, leur équipe est très forte et ils ont un noyau assez large. Le niveau est extrêmement élevé ! Et aux États-Unis aussi, on compte des patineurs très rapides en suffisance. Nous pourrons tous en profiter et faire des progrès importants !”

Une vraie équipe belge

”En outre, le sentiment de former une véritable équipe belge sera renforcé par ce changement, estime Hanne Desmet, qui espère qu’une solution durable a été trouvée. Si la solution trouvée ne fonctionne pas, on pourra encore envisager une autre destination mais je suis confiante. Ces trois prochaines années, en vue des Jeux olympiques, il sera très important de retrouver de la stabilité et de la régularité dans nos performances.”

On s’en souvient, la Malinoise avait été particulièrement marquée, peu avant le début des championnats du monde de Séoul, par la décision des autorités sportives néerlandaises de revoir la manière de fonctionner avec eux. Les poussant ainsi quasiment vers la sortie.

”Depuis le début de la saison, nous avions senti cette décision arriver mais pendant les Mondiaux, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour moi, avoue Hanne Desmet. Étions-nous devenus trop bons ? Il faut le croire. Mais c’est la règle en vigueur aux Pays-Bas : quand tu fais partie du top mondial, tu ne peux plus t’entraîner avec les Néerlandais ; dans le cas contraire, tu peux rester. Je regrette que dans cette affaire, les athlètes et le staff des deux pays, qui collaborent très bien ensemble, soient les victimes des décisions des instances. C’est très dommage, je ne comprends pas. L’aspect humain n’a pas du tout été pris en compte. Pourtant il n’y a pas vingt patineurs néerlandais du même niveau que nous, le niveau va baisser.”

La fratrie Desmet sera mise à l'honneur aux Pays-Bas avant leur départ.

Quoi qu’il en soit, Hanne et Stijn Desmet participeront la semaine prochaine à une petite fête en leur honneur organisée par le team-leader néerlandais, preuve des liens tissés depuis cinq ans.

”Il aurait été dommage de quitter les Pays-Bas sur le sentiment amer qui a prévalu à Séoul et de ne pas se dire au revoir d’une manière adéquate après les belles années passées là-bas”, conclut Stijn.