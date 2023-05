Le disc golf en démonstration : “Un loisir pour démarrer, qui devient un vrai sport”

Le principe du disc golf ? Comme le vocabulaire emprunté, c’est le même que son cousin à 18 trous. Mais au lieu d’utiliser un club, on lance son disque à partir du tee, la zone de départ. On vise au loin un panier métallique habillé de chaînes, qui arrête le frisbee quand on touche (enfin) au but et qu’on essaie d’atteindre le plus rapidement. Simple ? Cela en a l’air. À la pratique, c’est une tout autre histoire. On a eu l’occasion de le vérifier alors que se tient dans le Brabant wallon cette semaine le Belgian Open.

Braine-l’Alleud met les petits disques dans les grands pour accueillir cette compétition officielle internationale, la deuxième étape du championnat d’Europe 2023. C’est dans le parc Bourdon, où le club de disc golf local a installé son parcours habituel de 18 trous, que 144 compétiteurs de 14 nationalités différentes vont se donner rendez-vous. De quoi permettre aux curieux de voir ces sportifs d’un nouveau genre à l’œuvre. Et d’y prendre sans doute goût. “Le parcours de Braine-l’Alleud est un par 62. Mais il faut déjà quelques années d’expérience pour réaliser un tel score”, rigole Jean-Louis.

Nous avons eu l’occasion de nous lancer sur un parcours un mois avant la compétition alors que Jean-Louis et des membres du club, comme Zélie Martin, venaient de réensemencer une partie du parcours en espérant que la météo vienne ensuite donner un petit coup de main. Car ce week-end sportif peut donner l’envie aux nombreux spectateurs de participer à l’essor de la discipline. Qui ne s’arrête pas à l’hiver, nous assure Jean-Louis, qui est parti jouer quelques fois dans le Nord de la France.

Premièrement, Jean-Louis et Zélie nous montrent le matériel et expliquent les spécificités de chaque disque. Il y en a donc trois : putter, approche ou drive. “Mais pour un débutant, il ne sera pas nécessaire d’utiliser les trois”, sourit Jean-Louis.

Un sport ouvert à tous

Tout le monde peut se lancer, pas de critère d’âge, de muscles, de poids. “Il n’y a pas un type de joueur parfait”, assure Zélie. “Il faut être fluide, rapide, embraye Jean-Louis. il ne faut pas vouloir lancer fort. Les top joueurs ont 20-30 ans. Cinq-six joueurs évoluent d’ailleurs à l’international.”

Et pas de distinction entre droitier et gaucher. Quoique… “Si tu rends un parcours difficile pour un droitier, cela peut le simplifier pour un gaucher (pour la manière de lancer)”, souligne Jean-Louis.

Le mouvement est tout simple. On se lance de bon cœur. Et là, les rêves de grandeur disparaissent rapidement. Et non, le panier qu’on visait n’est pas celui qu’on doit atteindre. On ne l’aperçoit que sur l’application qui permet de visualiser le parcours et de savoir où l’on doit se rendre. C’est que ce sport originaire des États-Unis et qui se développe à vitesse grand V met les moyens pour accompagner l’amateur dans sa discipline. Mais retour sur l’herbe du Parc Bourdon. On comprend mieux déjà que l’entraînement est nécessaire pour viser loin et juste. “Pour un bon lancer, il faut écarter les pieds, effectuer un mouvement latéral et donner un petit coup de poignet au moment adéquat”, explique Zélie.

On se concentre pour le lancer mais cela ne met pas toujours en valeur. ©Bernard Demoulin

Et à partir du deuxième lancer, où que le disque ait atterri, on place un petit disque. On a alors jusqu’à 30 centimètres en retrait de celui-ci pour prendre de l’élan ou simplement lancer le frisbee. Le dernier de la partie en cours jouant en premier, nous avons eu l’occasion de beaucoup jouer. Et voir les autres lancer avec simplicité leur disque tout en le voyant s’éloigner au gré du vent, cela donne des envies.

Record du monde à 330 mètres

Il faut remettre l’ouvrage sur le métier. Tout simplement. Et puis cela nous donne l’occasion de visiter les abords du Parc Bourdon, les arbres malheureusement touchés (on leur renouvelle encore toutes nos excuses) et de saluer d’autres sportifs, qui s’encouragent et s’entraident lorsque le disc est tombé à l’eau. Ce qui ne nous est pas arrivé. Cela aurait d’ailleurs été malheureux vu la relative vitesse que nous lui imprimions. Mais contourner les obstacles, lancer le disque en revers ou coup droit, cela s’apprend. Ce n’est pas inné. Et puis, à force, on s’approche du panier métallique. Et atteindre le but, peu importe le nombre de tentatives, cela procure un petit sentiment de plaisir. Qui en appelle d’autres.

On retente le coup et, franchement, 171 mètres, cela peut à ce moment sembler une distance difficile à combler. Et dire que le record du monde pour un lancer de disque est de… 330 mètres ! Mais à force, on comprend enfin mieux le mouvement de départ. On essaie même une petite technique pour lancer loin : en pas chassés, droite, gauche derrière la droite, droite et on lance. Ce n’est pas la gloire mais ce n’est pas non plus ce qu’il y a de plus ridicule. Et, tout doucement, on s’approche du panier métallique. L’entraînement, cela paie. Ce n’est pas pour rien si Jean-Louis s’élance quatre à cinq fois par semaine, contre trois à quatre fois pour Zélie. Après à peine une heure d’essai et de discussion, on comprend mieux leur passion.

Lancé dans les années 60 aux USA et arrivé la décennie suivante dans nos contrées, le disc golf est en tout cas en plein développement. Bien aidé en cela par l’épidémie de Covid-19 et le confinement. Quoi de mieux qu’une promenade de trois à quatre heures en plein air, le temps d’un parcours selon la taille du groupe qui participe ? Le nombre de clubs augmente (il y a notamment celui de Braine-l’Alleud qui compte une quarantaine d’affiliés, mais aussi Namur et Dinant) alors que c’est un sport de plein air, peu coûteux (15 euros le disque, une valise de transport à 500, on s’en sort à 800 euros) et accessible. De quoi charmer un large public, qui ne manquera pas de se rendre à Braine-l’Alleud ce week-end.