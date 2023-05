Alors que Kenneth Vandendriessche a abandonné en raison d’une blessure au mollet qui s’est réveillée après 5 km de course à pied et qu’Alexandra Tondeur a également quitté l’épreuve dans la deuxième moitié du parcours à vélo, Liesbeth Verbiest a donc signé un véritable exploit sur cet Ironman réputé comme le plus dur au monde.

Médaillée de bronze l'an dernier, au National mi-distance, derrière Astrid Van Cauwelaert et Katrien Verstuyft, l’ancienne cycliste reconvertie au triathlon en est à sa première saison professionnelle.

Au terme des 3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied, la victoire est revenue à la Britannique Lydia Dant en 9h59.13. Liesbeth Verbiest est remontée de la sixième à la deuxième place, bouclant son Ironman en 10h06.10. La Française Jeanne Collonge, dépassée par la Belge lors du marathon, a complété le podium en 10h20.53.

Liesbeth Verbiest à l'arrivée.

Cette année, Liesbeth Verbiest avait terminé deux épreuves mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) : 13e le 18 mars, à Lanzarote et 15e le 7 mai, à Marbella.

Côté masculin, le Français Arthur Horseau s’est imposé, signant un nouveau record du parcours, en 8h22.31. Deuxième l’an dernier, à Hawaï, son compatriote Sam Laidlow a été victime d’un coup de chaleur alors qu’il était en tête dans le marathon. Horseau a devancé le Néerlandais Niek Heldoorn (8h24.48) et l’Australien de la formation cycliste professionnelle Ineos Cameron Wurf (8h30.17).

Seppe Odeyn a, lui, terminé 12e, en 9h34.15.

Bart Aernouts deuxième à Aix-en-Provence

Engagé sur mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) ce dimanche, à Aix-en-Provence, Bart Aernouts s'est classé deuxième, en 3h51.28, derrière le Français Dylan Magnien (3h50.59) qui a dépassé notre compatriote après 15 km à pied lors d'un semi-marathon couru en 1h07.33. La troisième place est revenue au Sud-Africain Bradley Weiss, en 3h53.22.