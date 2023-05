Boxe : coup d’arrêt, pour Nico Ali Walsh, le petit-fils de Mohamed Ali, dont la série de victoires a pris fin ce week-end

La série de victoires du poids moyen Nico Ali Walsh (22 ans) a pris fin samedi au MGM Grand de Las Vegas. Opposé à son compatriote Danny Rosenberger (13-9-4), plus expérimenté, le petit-fils de Mohamed Ali, qui avait remporté ses huit premiers combats dans les rangs professionnels, n’a pas gagné… mais il n’a pas perdu non plus.