Triathlon : De Keyser et Heemeryck, tous deux 4e sur mi-distance

Deux semaines à peine après Ibiza, Christophe De Keyser et Pieter Heemeryck étaient à nouveau en action (tout comme Bart Aernouts, heureux deuxième à Aix-en-Provence), ce week-end, sur une épreuve mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied). Le premier à St Pölten, en Autriche, le second à Samorin, en Slovaquie. Et tous deux ont signé un bon résultat avec une quatrième place.