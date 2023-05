C’est arrivé le 23 mai 1948 : le boxeur belge Cyriel Delannoit bat Marcel Cerdan au stade du Heysel et devient champion d’Europe des poids moyens

Le Français, qui restait sur 39 victoires consécutives (pour un total de 106 succès), était déjà l’immense champion que tout le monde connaît, craint par ses adversaires et adulé par tout un pays. Les deux défaites concédées jusqu’alors étaient le fruit de deux disqualifications pour coups bas.

La venue de Marcel Cerdan à Bruxelles était un événement. ©Belga

Personne n’avait pu surclasser Cerdan sur le ring. Jusqu’à ce 23 mai 1948, au stade du Heysel, où 20 000 spectateurs, venus pour la plupart en train et en bus, assistèrent à la surprenante victoire aux points de Cyriel Delannoit.

“Tout le monde voyait Cerdan s’imposer facilement, raconte Stefan Delannoit, le neveu de l’ancien champion, dont il parcourt la vie dans le livre Gebroken Vuisten. D’autant que le Français venait de conclure un juteux contrat pour disputer un championnat du monde aux États-Unis. Ce ne devait donc être qu’une formalité pour lui, avec un million de francs belges à la clé. Mais mon oncle, qui s’est battu pour le quart de cette somme, n’était pas n’importe qui. Il avait battu quelques très bons boxeurs précédemment, dont deux autres Français, Robert Charron et Laurent Dauthuille (NdlR : ce dernier à deux reprises en un mois !).”

Stefan Delannoit avec la statue de son oncle Cyriel à Grammont. ©Benoit Vanzeveren

”J’ai rencontré plusieurs témoins du combat, reprend Stefan Delannoit. J’ai lu énormément de choses à ce propos, j’ai même vu quelques vidéos et toutes les sources concordent : ce fut un combat incroyablement intense. Quinze rounds de trois minutes, rendez-vous compte ! Avec un courage immense, Cyriel a tenu bon. Peut-être le Français l’avait-il sous-estimé. Quand l’arbitre anglais a levé sa main pour le désigner vainqueur, Cerdan, lui, s’est écroulé sur le sol. L’émotion était à son comble. Il a craqué parce qu’il ne pouvait pas y croire. C’était du délire dans le stade !”

Cyriel Delannoit a signé la performance de sa vie ce jour-là. ©Belga

Le verdict de l’arbitre Tommy Little fut pour le moins contesté mais les nombreux supporters de Delannoit, qui a cru mourir sous leurs yeux par moments sous la violence des coups portés par Cerdan, n’en avaient cure. Nombreux furent ceux qui se ruèrent pour saluer le nouveau champion, mais, cédant sous leur poids, le ring s’affaissa soudainement, sans faire trop de dégâts heureusement.

Les accrochages ont été nombreux sur le ring du Heysel. ©Belga

Marcel Cerdan avait-il accepté un combat trop risqué ? N’a-t-il pas eu, ce jour-là, la lucidité suffisante pour varier ses frappes et faire vaciller son adversaire belge ? A-t-il payé au prix fort des douleurs à la main droite ? Les critiques se sont abattues sur lui après sa défaite en pays voisin.

L'exploit de Delannoit, vainqueur de Cerdan, est relaté dans La Dernière Heure. ©© Bernard Demoulin

Pour Cyriel Delannoit, entré de plain-pied dans la légende de la boxe, c’était le début d’une nouvelle vie. En France, tout particulièrement, où il fut accueilli avec les honneurs pour avoir infligé au Bombardier marocain ce qui demeura sa seule défaite aux points en 114 combats professionnels.

Les deux hommes se sont retrouvés au Palais des Sports de Schaerbeek pour la revanche.

Un revers effacé, aux points toujours, deux mois plus tard (le 10 juillet 1948), au cours d’une revanche à nouveau organisée à Bruxelles, au Palais des Sports de Schaerbeek, et qui a rapporté 580 000 francs belges à Delannoit. Lequel a effectué deux voyages au tapis face à un Cerdan redevenu lui-même et qui n’allait plus connaître la défaite (par abandon) que contre Jake LaMotta en 1949.

guillement Dans tous les milieux, on voulut rencontrer Cyriel. Fernandel, Bourvil, Maurice Chevalier, Lino Ventura… Mon oncle les connaissait tous !

“Dans tous les milieux, on voulut rencontrer Cyriel. Fernandel, Bourvil, Maurice Chevalier, Lino Ventura… Mon oncle les connaissait tous ! Marcel Cerdan aussi était devenu un ami. C’était une période faste pour Cyriel. Il faut dire qu’il avait un physique avantageux et une belle gueule. Les femmes, l’argent : je pense pouvoir dire qu’il a profité de chaque instant”, affirme Stefan Delannoit.

Contre Sugar Ray Robinson

Le 6 novembre 1948, grâce à un succès sur le Néerlandais Luc Van Dam, Cyriel Delannoit retrouvera le titre européen des moyens, devenu vacant après le succès de Marcel Cerdan sur Tony Zale en championnat du monde.

“En 1951, en Italie, il a encore affronté à Turin l’un des plus grands champions du monde de l’histoire, Sugar Ray Robinson, qui le mit au tapis à plusieurs reprises avant que Cyriel n’abandonne au troisième round. C’était certes un duel de prestige mais, dans sa tête, sa carrière était déjà terminée. Elle s’est déroulée sur un rythme infernal, à raison d’une vingtaine de combats par an pendant les premières années. Il s’est marié et, par la suite, les événements malheureux (NdlR : problèmes conjugaux, financiers, accidents…) se sont enchaînés pour lui. Sans que cela n’affecte sa joie de vivre. Il devait déjà se savoir éternel…”

Cyriel Delannoit, qui a disputé son dernier combat le 27 décembre 1955 à Anvers, est décédé le 9 février 1998, à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie.